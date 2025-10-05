El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población

La familia formada por el empresario villaviciosino de Arroes José Luis “Pepín” Corripio y la piloñesa Ana María Alonso presentó este sábado en el Teatro Riera de la Villa su fundación, con la que pretenden contribuir al desarrollo de proyectos claves para la comunidad en los concejos de Villaviciosa, Piloña y Cabranes, de donde provienen sus antepasados. Los Corripio, que a través de esta nueva entidad sociocultural también han vinculado a sus hijos con el desarrollo de la comarca, encabeza un grupo familiar que da empleo nada menos que a 14.000 personas en la República Dominicana. El Grupo Corripio es una pieza clave de la economía dominicana. Está presente en todos los sectores económicos. En total, son unas 40 compañías.

Todo comenzó a partir la pequeña tienda de comestible que abrieron los padres de Pepín, Manuel y Sara, emigrantes cabraneses. Aquel fue, como dice Pepín, "el tiempo de la siembra". Y "en el tiempo de la cosecha", el único hijo del matrimonio convirtió aquel negocio en un emporio empresarial que abarca desde los medios de comunicación hasta la industria, la energía o el consumo masivo. Casi podría decirse que cualquier ciudadano de la República Dominicana podría hacer su vida diaria abasteciéndose exlusivamente de productos producidos o comercializados por los Corripio.

Medios y alimentación

El Grupo Corripio controla o participa en algunos de los principales medios dominicanos, como los diarios Hoy, El Nacional y El Día, además de cadenas de televisión y radio como Telesistema 11, Teleantillas o Coral 39.

Distribuidora Corripio es corazón comercial del grupo. Se ocupa de la importación y distribución de electrodomésticos, tecnología, artículos para el hogar, juguetes y consumo masivo. Comercializan más de 50 marcas de productos, desde las conocidas galletas Oreo a la marcha de ropa Hackett. En el ámbito comercial representa marcas internacionales como LG, Samsung, PepsiCo o Unilever, y gestiona franquicias globales como Burger King, Popeyes o Krispy Kreme.

Automóviles, industia y combustibles

Bajo el sello Autos Corripio, el grupo es representante exclusivo de marcas europeas como Peugeot y Renault, con una amplia red de concesionarios en todo el país.

El grupo también opera en la industria y la construcción —con firmas como Pinturas Tropical, Envases Tropicales o CORVI Acero—, así como en el sector energético, a través de Isla Dominicana de Petróleo, una de las mayores distribuidoras de combustibles del país.

Más allá de los negocios, Pepín Corripio ha sido reconocido por su mecenazgo cultural. Su primera obra en este sentido fue la Fundación Corripio, creada hace más de cuatro décadas en la República Dominicana y estuvo presidida inicialmente por Manuel Corripio, padre de Pepín. Esa misma labor ahora se completa en Asturias con la Fundación Corripio Alonso.