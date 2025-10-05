Victoria, la "xanina influencer" que enamora a los asturianos en Venezuela

Es, sin duda, la más joven defensora de la asturianía en Venezuela. Con solo 9 años de edad -está en tercer curso de Primaria- Victoria Álvarez Lorenzo es la “xanina influencer” del Centro Asturiano de Caracas, que en las redes sociales de la institución regional de la capital venezolana introduce con la maestría de una presentadora profesional una serie de videos para mostrar las instalaciones del centro y animar a nuevos socios a incorporarse a la entidad.

Victoria fue elegida Xanina 2024 del centro caraqueño en representación del concejo de Llanes y ya en aquel certamen desmostró su talento para el modelaje y la escena. Forma parte desde los 4 años del grupo folklórico del Centro Asturiano de Caracas y, desde las redes, anima a todos a unirse a este grupo de “pitinos” que son auténticos expertos en todo tipo de pasos característicos del baile regional. Además, en su cuenta personal en Instagram, en abierto y administrada por sus padres, Carolina Lorenzo y Ramón Álvarez, también muestra sus dotes como bailarina y a la hora de desfilar en la pasarela.

La xanina influencer del centro caraqueño muestra a los seguidores de la cuenta en Instagram todas las instalaciones de la Quinta Covadonga. Por, por ejemplo, la cueva de la Santina donde explica que la Virgen de Covadonga “no sólo es una imagen religiosa, es un símbolo de identidad, luz y un faro que guía nuestros pasos para todos aquellos que se encuentran fuera de casa”. También muestra los parques infantiles del Centro y los dos restaurantes. En La Rotonda, su plato preferido es la pizza y en El Rincón de Asturias, el cuchifrito de pescado. Victoria también muestra las clases de gaita, un instrumento “que es como la voz de las montañas de Asturias”.

En la serie de vídeos sobre las instalaciones del Centro Asturiano de Caracas también participa la joven elegida Xana 2024, Andrea Martín, que se encarga de mostrar las instalaciones deportivas y contar algunos detalles de la historia de esta institución que ha cumplido ya 60 años de existencia.