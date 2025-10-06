La casa regional más antigua del mundo cumple 144 años de “cultivo saludable de la identidad”

Cuando abrió sus puertas, reinaba Alfonso XII y España todavía terminaba en Cuba y Filipinas. El Centro Asturiano de Madrid, que presume de ser la casa regional más antigua del mundo, nació el mismo año que Pablo Picasso y Alexander Fleming, el de la muerte de Dostoyevski y el zar Alejandro II, y sigue aquí. Acaba de cumplir 144 años con buena salud, niveles de actividad cultural más que aceptables y más de 2.500 socios que mantienen encendida la llama de a asturianía en la capital.

La “embajada de Asturias en Madrid” festejó este 2 de octubre su cumpleaños y con él la supervivencia y el aguante de su casi siglo y medio “de encadenado esfuerzo, de trabajo fecundo y de disfrute, entusiasmo, apertura, convivencia y cultivo saludable de la identidad”. Eso dijo en el festejo del aniversario el presidente de la institución, Valentín Martínez-Otero, que entendió la efemérides como una invitación a detenerse para reflexionar sobre el camino recorrido y para proyectar el papel de la colectividad sobre un futuro en el que el Centro, afirmó en su alocución previa a la celebración, “está llamado a seguir siendo puente entre Asturias y la capital de España, foro de diálogo y encuentro y espacio de convivencia donde lo propio y lo universal se entrelazan”.

El presidente enfocó su intervención con un encuadre doble, una “mirada retrospectiva para “tomar conciencia de lo realizado” y una ojeada “prospectiva para renovar las energías de cara al porvenir”. Partiendo del testimonio de gratitud a los “rostros, voces y manos que aportaron generosamente su tiempo y su esfuerzo” a la institución, Martínez-Otero quiso usar los 144 años de historia del Centro como palanca hacia un futuro que se construye, proclamó, “con continuidad y renovación. Continuidad, porque es esencial mantener la fidelidad a nuestras raíces, a los valores de solidaridad, fraternidad y hospitalidad que siempre han caracterizado a esta institución. Renovación, porque el tiempo nos reclama capacidad de adaptación, apertura a nuevas realidades y sensibilidad ante las transformaciones sociales y culturales que nos rodean”.

Una vez quedó dicho que la entidad quiere ser sobre todo lugar de intersección colectiva, de diálogo y convivencia, y que presume de un calendario bien surtido de actividad cultural, el presidente asume “el deber de transmitir este legado a las nuevas generaciones y de brindarles un marco de pertenencia en el que puedan sentir orgullo de sus raíces y, a la vez, encontrar inspiración para afrontar los retos del mundo contemporáneo”. “Confiemos”, terminó, “en que los próximos años nos encuentren unidos, activos, creativos y con el mismo entusiasmo que animó a quienes nos precedieron”.

Y como todo esto sigue sin pausa, la “embajada asturiana en Madrid” tiene programada para esta semana, el sábado 11 en su sede de la calle Farmacia, una de las citas esenciales de su calendario, el acto de entrega de la “Manzana de oro” a Pablo Martínez Rodríguez, prestigioso oncólogo natural de Cangas del Narcea y afincado en Los Ángeles que ejerce como vicepresidente de desarrollo en la empresa biotecnológica Amgen, una compañía puntera del sector con más de 27.000 empleados y presencia en más de cien países.