La exposición sobre la cultura de Omán que llegó a la sede de las Naciones Unidas desde Olloniego

En la segunda planta de la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, muy cerca del despacho de la presidenta de la Asamblea General, hay una sala de techo artesonado y arcos ojivales árabes que da una bienvenida virtual al Sultanato de Omán, pero que ha venido desde Olloniego. “El corredor de Omán”, inaugurado originalmente en 1986 y recién remodelado y reinaugurado, es una exposición permanente “de carácter inmersivo y experiencial” que resume los recursos y la cultura del estado más antiguo del mundo árabe en un paseo de diez metros de largo por seis de ancho y tres de altura que lleva el toque y la firma de una empresa asturiana. Proasur, especializada en el diseño, desarrollo y producción de equipamientos culturales y de ocio, fue la firma seleccionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país en la dura pugna de un concurso internacional que terminó con la encomienda del desarrollo y la fabricación, logística, transporte y montaje de la muestra en Nueva York.

El encargo puso a prueba las capacidades de la compañía asturiana, que desarrolló el proyecto prácticamente en su integridad en sus instalaciones del polígono de Olloniego, en Oviedo, donde hizo un “premontaje” del corredor omaní que fue a continuación desarmado, trasladado e instalado personal propio en la sede neoyorkina de la ONU. No fue sencillo. Las estructuras son modulares, autoportantes y con unas dimensiones adaptadas a los requisitos del transporte aéreo y el montaje, ejecutado en horario nocturno para no interferir en la actividad diaria de la institución, se desarrolló en un “tiempo récord” de dos semanas completas para asegurar su funcionalidad de cara a la octogésima Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebró en la última semana de septiembre y en la que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Omán organizó una presentación del proyecto.

Detalle del "corredor de Omán". / Proasur

El resultado “es una muestra representativa de los recursos y la cultura de Omán” que utiliza “desde elementos escenográficos tradicionales a los más avanzados recursos tecnológicos para ofrecer una idea actual del pasado, presente y futuro del país, explica Jesús Díaz, director creativo de la compañía asturiana. Por sus características y su ubicación, enlaza, el montaje “ha supuesto un gran reto para todos los departamentos implicados de Proasur, que han realizado un gran trabajo avalados tanto por la experiencia como por su profesionalidad”.

En el “corredor”, el sultanato expone una colección de objetos típicos que simbolizan los valores de la paz, la sostenibilidad y la apertura, entre ellos el “khanjar” de plata, una daga ceremonial que ha sido incluida en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. Se pueden observar joyas tradicionales y quemadores de incienso, elaborados todos ellos con materiales de construcción reutilizados. Las autoridades asistentes a la presentación destacaron los espacios dedicados al “aflaj”, un ancestral sistema de riego “que refleja un espíritu de cooperación vital para la diplomacia de Omán” o las muestras de la artesanía tradicional del país.

No es el “corredor” la primera vía de conexión que ha llevado hasta Omán la vocación internacional de Proasur. La firma asturiana ya participó en 2023 en la construcción del “Omán across ages museum”, un gran museo de historia del país situado en la ciudad de Manah, y más recientemente en el Jardín Botánico, de próxima inauguración. Alternando trabajos en el extranjero con obras regionales y locales, la compañía ha dejado igualmente su sello en proyectos de otros países árabes, como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Qatar y ha participado en otras iniciativas internacionales de museos, exposiciones y galerías como el Museo Europeo de Schengen, en Luxemburgo, los Centros Europa Experience, patrocinados por el Parlamento Europeo y con montajes en siete capitales europeas, o “Faces of Canada Today” (las caras de la Canadá actual), en Normandía.