"Pensé que era un terremoto, fue corto, pero muy fuerte", dice el tenor Joaquín Pixán, que vive junto al edificio derrumbado en Madrid

El tenior lírico asturiano Joaquín Pixán (Pixán, Cangas del Narcea, 1950) ha sido testigo del terrible derrumbe ocurrido en un edificio en obras en la calle Hileras de Madrid, sobre las 13.00. Por el momento hay diez heridos, uno grave y cuatro desaparecidos. "Fue en la casa contigua a la nuestra", indicó Pixán, desde la calle, a la que bajó nada más escuchar el derumbe. "Sobre la una o así, yo estaba justo en mi casa, trabajando, y oigo un ruido como una especie de... no sé, o pensé que era un terremoto, porque fue una cosa muy corta, pero bastante fuerte".

"Me levanté con cierto susto y revisé un poco la casa. Salí al portal, vi que no había nada, pero como a los 10 minutos o así empezaron a llegar ambulancias, bomberos, policía... Y entonces ya me asusté un poco más", confiesa.

Bajó a la plaza de Herradores, que es donde vive, y ya vio que se trataba del edificio contiguo. "Estaban en ese momento cortando la circulación y vi que era el edificio contiguo, en la calle Hileras, número 4, que estaba siendo rehabilitando para hacer un hotel de 5 estrellas. Es una casa antigua, naturalmente, como todo es el Madrid de los Austrias, y es un sitio viejo, explicó."

"No sé si alguien ha hecho las cosas mal. El caso es que se cayó de esa casa la última planta y fue arrastrando a todas. Yo salí y ahora nos dejan entrar, pero para no salir, añade el tenor, que no las tiene todas consigo respecto a la seguirdad de su propio edificio.

Añadió que faltan 4 o 5 personas. "Estoy hablando a primera hora con los operarios que están aquí, que algunos los conozco, de verme todos los días con ellos. Bueno, por ejemplo, sé que falta una chica, una arquitecta de la casa nuestra también, que es de la misma comunidad. Y parece que bajó al baño, que está en la planta baja, y en ese momento le pilló Esto es muy dramático, la verdad", confesó.