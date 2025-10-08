El Centro Asturiano de Madrid adelanta el Día de la Hispanidad asomándose a Costa Rica
La embajadora del país centroamericano en España, Adriana Cristina Bolaños Argueta, ofreció una charla en la casa regional en la que presentó a su país como referente de la defensa del medio ambiente y el turismo sostenible
El Centro Asturiano de Madrid adelantó los festejos del Día de la Hispanidad, que se conmemora este domingo, acercándose un rato a Costa Rica. La casa regional más antigua del mundo acogió este martes en su sede de la calle Farmacia una charla en la que la embajadora del país centroamericano en España, Adriana Cristina Bolaños Argueta, hizo una didáctica aproximación a la realidad política, social y cultural de la nación. La diplomática costarricense puso el acento en el compromiso con la paz, la educación y la defensa del medio ambiente que, según su criterio, caracterizan a Costa Rica. Destacó asimismo la relevancia histórica del país como modelo de estabilidad institucional y como referente en la promoción de los derechos humanos, la sostenibilidad y el turismo.
El presidente de la “embajada asturiana en Madrid”, Valentín Martínez-Otero, dio la bienvenida a la embajadora y resaltó “los lazos culturales y de amistad que unen a España con las naciones hermanas de América”. Le acompañaban en el salón “Príncipe de Asturias” el presidente adjunto del Centro, Andrés Menéndez, su secretaria general, Pilar Riesco, y otras autoridades y representantes diplomáticos de Costa Rica.
Entre el público escuchaban otros directivos, socios y amigos del centro y la conferencia concluyó con un animado coloquio, un vino de honor y un cierre musical. Tras la disertación actuaron cuatro jóvenes costarricenses, que, ataviadas con trajes típicos, interpretaron danzas tradicionales de su país.
