Japoneses escuchando el himno de Asturias y comiendo platos típicos de la región: por qué el Principado está de "moda" en Osaka

El Principado es el protagonista de la Exposición Universal de Osaka

Lara Martínez, en Osaka

Xuan Fernández

Asturias, mediante una representación del Gobierno regional, es la protagonista durante los próximos cinco días del pabellón de España en la Exposición Universal de Osaka (Japón), que ha celebrado hoy el Día de Honor de Asturias en una jornada que ha comenzado con el izado de las banderas y la interpretación de ambos himnos a cargo de la Banda de Gaitas Villa de Xixón, según informó el Principado.

En la ceremonia protocolaria que ha centrado las actividades han participado, ante un centenar de asistentes, Paula Isabel Roure-Linhof, comisaria general adjunta del pabellón; Íñigo de Palacio, embajador de España en Japón, y Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado.

Los gaiteros, tocando en Japón / LNE

Durante su intervención, Martínez ha destacado "los principales atractivos turísticos de Asturias, como sus siete reservas de la biosfera, su gastronomía o los bienes reconocidos como patrimonio cultural de la humanidad, como el arte prerrománico o la cultura sidrera".

La viceconsejera, quien ha destacado la “cálida acogida recibida”, ha dado paso a un espectáculo cultural de fusión protagonizado por la Banda de Gaitas Villa de Xixón y el grupo jazzístico Little Band de Osaka. El acto ha culminado con la demostración gastronómica Sabores de Asturias, a cargo de Luis Martínez, chef del restaurante Casa Fermín de Oviedo/Uviéu e integrante de la marca de calidad Mesas de Asturias-Excelencia Gastronómica, en colaboración con el responsable del restaurante del pabellón, Jin Hirayama.

La Semana de Asturias, que finaliza el sábado, representa una oportunidad para proyectar la imagen del Principado como destino turístico en Japón. El país nipón aporta cada año más de 400.000 turistas a España, con estancias medias de 6,5 noches y un gasto diario de 439 euros por persona. En 2024, el número de viajeros japoneses en España creció un 32% y las pernoctaciones, un 30%.

Además, la participación en la Exposición Universal 2025 que se celebra en la ciudad japonesa de Osaka bajo el lema Diseñando la sociedad del futuro para nuestras vidas contribuye a reforzar este interés y acercar la comunidad a un perfil de visitante que busca cultura, gastronomía y experiencias singulares.

