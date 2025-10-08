La pareja asturiana detrás de los restaurantes más de moda en Madrid salta el charco: Amazónico llega a Miami

Su clave es que ofrecen «fine dining», que traducido al lenguaje del común de los mortales es simple y llanamente buena comida, pero con algo más: servida de forma exquisita, amable y en un entorno agradable que invita a relajarse y a disfrutar. Eso lo bordan y lo han logrado a base de tesón, constancia y mucho trabajo Sandro Silva y Marta Seco, una pareja de ovetenses que se fue a Madrid hace ya más de dos décadas a emprender en el sector que mejor conocían, la hostelería. Hoy en día regentan el popular y exitoso Grupo Paraguas.

Es ésta una marca que aglutina conocidos restaurantes en la capital de España como El Paraguas –el primero de todos y llamado en homenaje a la plaza en la que la pareja inició su noviazgo en Oviedo–, Ten con Ten o Numa Pompilio.

Sin olvidar Amazónico, hoy por hoy su propuesta más internacional. Después de haber abierto sucursales en Londres, Dubai y Mónaco (el último, en abril de 2024), ahora la pareja asturiana ha saltado el charco y abierto Amazónico Miami (Estados Unidos). Era un antiguo proyecto que este mismo octubre se ha materializado. La cocina de Sandro Silva vuelve a triunfar en el nuevo local estadounidense gracias a una carta en la que mantienen los platos fusión habituales del restaurante –que ofrece recetas que se encuentran a lo largo de todo el río Amazonas– con algunas creadas especialmente para el local de Miami, ubicado en pleno distrito financiero de Brickell.

The Library. / Grupo Paraguas

Éste nuevo Amazónico abre justo un año después del último proyecto de la pareja, The Library, uno de los locales más exclusivos de la capital de España consagrado al vino principalmente, sin olvidar otro tipo de bebidas espirituosas, licores, cocktails… Sirven marcas y denominaciones exclusivas de todo el país y del resto del mundo. Pero en esta vinoteca no falta el guiño a la tierra asturiana origen de Sandro Silva (nació en Brasil pero se crió en Oviedo) y Marta Seco –quien se encarga de la gestión administrativa y relaciones públicas del grupo– al ofertar una sidra de hielo.

Origen

Asturias también está presente en El Paraguas, su primer restaurante en el barrio de Salamanca –donde se concentran la mayoría de sus locales– y todo un referente de la buena cocina del Principado en Madrid. Después llegaría el Ten con Ten y Ultramarinos Quintín, otro guiño a la tierra al tratar de emular a los antiguos bares tienda tan típicos de la región y hoy en día en retroceso.

Sandro Seco y Marta Silva, posando en Amazónico. / Grupo Paraguas

La lista del Grupo Paraguas se completa con el citado Amazónico, que intengra La Destilería de Amazónico, una coctelería con picoteo gourmet y el Jungle Jazz Club; el italiano Numa Pompilio y Aarde, de inspiración africana con una de las terrazas más cotizadas de Madrid frente a la puerta de Alcalá.

Amazónico tiene pendiente completar su expansión internacional –Londres, Dubai, Mónaco y Miami– con nuevo local en Riad (Arabia Saudí).

Guinda

Pero la guinda del pastel del Grupo Paraguas está por llegar en Madrid. A finales de este año está previsto que abran un gran complejo hostelero, hotelero y cultural de alto standing en el icónico edificio Metrópolis, en la confluencia de las calles Gran Vía y Alcalá. Su idea inicial era tenerlo en marcha a finales de 2024, coincidiendo con el 20.º aniversario del grupo en Madrid, pero no pudo ser: la pandemia, primero, la siempre complicada burocracia y las exigentes obras en un edificio protegido –Metrópolis tiene más de un siglo y cuenta con la victoria alada del escultor Federico Coullaut-Valera, todo un símbolo del sky line madrileño– complicaron las gestiones e hicieron ampliar el calendario.