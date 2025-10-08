Los premios que reúnen en Oviedo a lo mejor del talento iberoamericano: así será la gala de Asicom

La Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) entregará el próximo martes 14 de octubre, a las 19 horas, en el Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, sus Premios Iberoamericanos 2025, en una gala que reunirá a destacadas personalidades del mundo de la cultura, la comunicación, la filosofía, la empresa y el deporte. En esta edición, los galardonados son Manuel Alejandro, Jesús Álvarez, Adela Cortina, Francisco Mieres, Laura Ramos y el Real Oviedo-Grupo Pachuca.

Manuel Alejandro es una leyenda viva de la canción romántica. Es compositor nacido en Jerez de la Frontera en 1932 recibirá el reconocimiento de Asicom como uno de los grandes creadores de la música en español. Autor de más de seiscientas canciones, su firma está detrás de clásicos inmortales como “Yo soy aquel”, “Soy rebelde” o “Se nos rompió el amor”. Su poesía y sensibilidad melódica marcaron a generaciones y fueron interpretadas por artistas como Raphael, Rocío Jurado, Julio Iglesias o Luis Miguel. Su legado lo consagra como el gran arquitecto de la canción romántica.

Jesús Álvarez es la voz del deporte en la televisión española. El periodista Jesús María Álvarez Cervantes (Madrid, 1958) es una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo. Licenciado por la Universidad Complutense, ha sido durante décadas el rostro de los deportes en los Telediarios de TVE, cubriendo Mundiales, Eurocopas, Juegos Olímpicos y Fórmula 1. Su rigor y cercanía le han valido premios como el Ondas y la Antena de Oro, símbolos de una trayectoria ejemplar en la televisión pública.

Adela Cortina es la gran referencia española de la ética. La filósofa Adela Cortina Orts (Valencia, 1947) es una de las pensadoras más influyentes del ámbito iberoamericano. Catedrática Emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Étnor, su trabajo ha defendido una ética aplicada a los negocios y la sociedad. Su ensayo “¿Para qué sirve realmente la ética?”, galardonado con el Premio Nacional de Ensayo 2014, marcó un hito en la divulgación del pensamiento ético. Fue además la primera mujer miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y su influencia es especialmente notable en México y América Latina.

Francisco Mieres, empresario con raíces asturianas, destacado en México por su compromiso social será otro de los galardonados. El astur mexicano Francisco Mieres es el impulsor del Grupo Andrade, uno de los conglomerados automotrices más importantes de América Latina, con 27 marcas y una amplia red de servicios financieros y de postventa. Además de su labor empresarial, Mieres destaca por su implicación social a través de la Fundación Grupo Andrade, que promueve proyectos en educación, salud y apoyo a personas vulnerables. Su premio reconoce esa doble vertiente de éxito y compromiso.

Laura Ramos es puro talento cubano con acento universal. La actriz Laura Ramos (La Habana, 1978) es una de las figuras más destacadas del panorama audiovisual iberoamericano. Su versatilidad la ha llevado a brillar en teatro, cine y televisión en Cuba, España y América Latina. En la serie española “Entrevías” dio vida a Gladys, un papel que le valió reconocimiento del público y la crítica. Entre sus galardones figura el Premio Excelencia Latina 2022, que celebra la trayectoria de figuras latinoamericanas en España.

Finamente, el Real Oviedo-Grupo Pachuca es uno de los grandes símbolos del deporte y la identidad asturiana. El Real Oviedo, fundado en 1926, representa una de las grandes pasiones deportivas de Asturias. Su historia está marcada por la fidelidad de una afición que salvó al club de la desaparición y que lo llevó de nuevo a Primera División en la última temporada. El Grupo Pachuca, referente internacional en gestión deportiva, lidera ahora su proyecto con el objetivo de consolidar su estructura y devolver al club su brillo histórico. Este galardón de Asicom reconoce tanto la trayectoria deportiva como el compromiso social y cultural del club.

La gala de entrega de los Premios Iberoamericanos Asicom 2025 promete ser una cita destacada en el calendario cultural ovetense, uniendo a España y América Latina bajo el sello del talento, la excelencia y la comunicación.