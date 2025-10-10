La actriz cubana que se hizo famosa en la serie "Entrevías" y que será premiada en Asturias: "Fue un regalo absoluto"
Laura Ramos, galardonada por Asicom, pide más ayudas para el sector cinematográfico
Laura Ramos Hernández (La Habana, Cuba, 30 de junio de 1978) es una actriz cubana que en los últimos años interpretó a Gladys en la serie "Entrevías", un papel que le valió un gran reconocimiento y popularidad. Es una de las galardonadas por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) y habla de su carrera en esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.
-¿Qué supone para usted este premio?
-Es un honor recibir este premio y más viniendo de tan prestigiosa universidad. Un reconocimiento es siempre una alegría y un impulso para nuestra carrera tan ingrata a veces.
-¿Qué le dice Asturias?
-Tierra poderosa, de hermosos paisajes, tremenda gastronomía, gente valiente, amable y noble. Esa es mi impresión, aunque aún no la conozco.
-¿Gladys ha sido un antes y un después en su carrera?
-Sin dudas, un regalo absoluto, una sorpresa también el éxito de la serie. Un personaje inolvidable que me ha marcado profundamente.
-¿En qué está trabajando?
-Comienzo ensayos en noviembre de un monólogo para teatro con el reconocido director y dramaturgo Carlos Celdrán. Para el año que viene un par de proyectos interesantes.
-¿Su sector necesita más ayudas públicas?
-Sin dudas, necesitamos más apoyos, incentivos y oportunidades para todos. También para los inmigrantes de nuestro sector que son muchos y muy talentosos y que les cuesta enormemente acceder y tener una oportunidad. El audiovisual español es muy cerrado en el fondo.
-¿Qué le falta por hacer?
-Todo, siempre tengo la sensación de que aún me queda todo.
-¿Se imagina rodando una serie en Asturias?
-¡Me fascinaría! Sería feliz.
-Recomiende una serie o película a los lectores
-”Anatomía de una caída” y “Maid” -
