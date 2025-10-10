Asturianos en la dana de Murcia y Alicante: "Llueve de continuo y fuerte, como en Asturias"

La dana "Alicia" dejó hasta120 litros de agua por metro cuadrado en la costa del municipio murciano de Cartagena, que es donde más se ha sentido el efecto de la fuertes lluvias y donde hubo que desalojar un camping, en total 67 personas. La tromba dejó además una decena de carreteras cortadas, pero no hubo que lamentar víctimas. Hubo unas 200 llamadas de emergencia y cerraron colegios e instalaciones públicas. "Alicia" pilló en la zona a muchos asturianos, quienes minimizaron las lluvia: "Llueve de continuo, fuerte, como en Asturias".

La zona más afectada por las lluvias es Cartagena. A esa localidad viajó este viernes el equipo de baloncesto ovetense Alimerka OCB, que ha tenido que encerrarse en su hotel y suspender un entrenamiento al estar el palacio de los deportes cerrado. "Hemos tenido suerte, volamos a Alicante temprano y vinimos a Cartagena por carretera. está lloviendo con fuerza, una buena cantidad. Todo está cerrado. Teníamos programado un entrenamiento antes de comer, pero no hemos podido. Hemos tenido que dedicarlo a otras rutinas, aquí en el hotel. Lo primero es la seguridad de las personas y no hemos salido del hotel", indicó Íñigo de la Villa, director deportivo del Alimerka OCB.

Daniel Barreto, fisioterapéuta del equipo, comenta que "no para de llover de forma constante y fuerte, pero no hemos visto grandes charcos desde el hotel, sí hemos visto las imágenes de la costa, pero aquí llueve como en Oviedo". Añade que "no nos dejaron salir a entrenar, pero nada más".

El castrillonense Alejandro Arias, residente en San Pedro del Pinatar, aunque viaja cada dos o tres semanas a Piedras Blancas, asegura que en su zona "está todo bastante controlado. Los Ayuntamientos de San Pedro del Pinatar y San Javier tienen todos sus recursos movilizados e informando puntualmente por los canales oficiales. Toda la actividad escolar y la actividad de las instalaciones públicas, como centros deportivos, bibliotecas, etcétera, está suspendida).

Y añade que "en esta zona están afectadas las carreteras de siempre, que se inundan cada vez que llueve, pero por el momento no hay más incidentes de cortes de carretera y ramblas que se desbordan por la acumulación de precipitaciones.

Padre de uno de los jugadores del Alimerka OCB, Jorge Arias, que juega este sábado en Cartagena, cuenta que llegaron este viernes por la mañana vía Alicante por avión. "Están recluidos en su hotel y han tenido que suspender el entrenamiento de esta mañana que tenían previsto a las 13.00 horas, porque el palacio de deportes de Cartagena está cerrado por las lluvias".

Nuria Mariño, residente en Yecla, una localidad del interior, explica que "en la zona costera de la Region de Murcia está habiendo complicaciones, sobre todo en la zona del campo de Cartagena, Lorca y Vega del Segura. Sin embargo, por el interior de la región, Altiplano y Noroeste, la lluvia está cayendo con mucha moderación".

En la localidad de Águilas está una auténtica embajada de la cocina asturiana en Murcia, "Casa Menéndez", regentada por el avilesino Bautista Menéndez y su esposa, Tere Lastra. "Tuvimos menos agua que en Cartagena. Yo creo que se han querido curar en salud, porque en Águilas no cayó nada", explica Menéndez. Eso sí, por la noche, el agua caída dejó las calles embarradas, por el barro arrastrado de las ramblas. "Tenemos más miedo a la lluvia aquí que en Asturias", no duda en señalar Menéndez, que lleva 18 años instalado en la localidad costera de Murcia. "Como el terreno está todo seco, el agua resbalka, no se filtra, no hay alcantarillado, las calles son como ramblas, y los tejados desaguan sobre la calle", añade.

Por su parte, Patricia Rodríguez, asturiana residente en Murcia, indicó: "He visto lluvias mayores sin ningun tipo de aviso. Lo que aqui sucede es que las infraestructuras no están ni limpias ni preparadas. Llueve muy fuerte poco tiempo y normalmente para. Si no para, como ahora que sigue lloviendo, pero mas flojo, pues al final no desagua. A eso hay que añadir mucha construccion cerca de ramblas o en ramblas y construcciones que han alterado el cauce normal con lo que el agua tiene que ir al mar por donde pueda"