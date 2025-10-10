Entérate de lo último en Gijón estés donde estés a través de WhatsApp
El Ayuntamiento de Gijón ha lanzado un nuevo canal de WhatsApp para informar de lo último en la ciudad
M. O.
Ya son más de 1.000 usuarios los que forman parte del canal de difusión de WhatsApp del Ayuntamiento de Gijón. Desde el pasado 30 de septiembre, el Consistorio ha puesto en funcionamiento este chat con el objetivo de mejorar la cercanía y la transparencia entre el organismo municipal y la ciudadanía.
A través de los mensajes que se envían de forma diaria, los ciudadanos podrán conocer todas las actividades, novedades y la información relacionada con la ciudad. De esta forma, se convierte en un recurso ágil y accesible para que la población reciba de forma directa cuestiones de interés público.
Y aunque te encuentres en la otra punta del mundo, gracias al canal de difusión del Ayuntamiento de Gijón en WhatsApp, podrás estar al tanto de las novedades de tu ciudad en cualquier momento.
