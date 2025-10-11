Begoña Álvarez, la actriz con una vocación que nació bailando y cantando en su habitación de Gijón estrena montaje en Madrid

Begoña Álvarez (Madrid). Actriz, cantante y bailarina de Gijón formada en piano, danza e interpretación en el Conservatorio de Música de Gijón, el Real Musical de Oviedo, la escuela Karel de Gijón y la Memory de Madrid. Su próximo montaje será "Rent", en el teatro Fernán Gómez de Madrid, en diciembre. Ha participado en los musicales "Gypsy" (con Antonio Banderas), "La Bella y la Bestia", "Charlie y la fábrica de chocolate", "Billy Elliot"... y posee una amplia trayectoria en zarzuela y ópera con directores como Emilio Sagi

A la gijonesa Begoña Álvarez le resulta difícil definir su camino profesional con una sola etiqueta: "Muchas veces, por broma –y también con bastante verdad–, cuando me preguntan cuál es mi profesión respondo que soy una mercenaria artística". Su trabajo consiste en amar el arte desde todos los ángulos posibles: encima de un escenario, detrás, al lado, en la cercanía o en la distancia. "Es una de las grandes maravillas de la vida, aunque también sea una profesión dura, a veces infravalorada, maltratada y, en ocasiones, desconocida. Soy y vivo del arte, aunque matiza con realismo: "He sobrevivido con el arte y, además, he podido hacer muchas cosas más. Suena duro, pero es así".

Son muchos años de formación en conservatorios, academias y, sobre todo, en el escenario. Se encuentra centrada en el teatro musical, una disciplina que la fascina desde niña y que considera cada vez más abierta y diversa: "Más allá del arte en sí, lo más gratificante es seguir aprendiendo, jugando, compartiendo y llenándome de las miradas de quienes me rodean: compañeros y público". A veces "no existen tantos límites como pensamos, y ahora que cumplo más años y las opciones cambian, creo firmemente en la renovación. En esta profesión, como en la vida, es indispensable.".

Su vocación nació de una niña inquieta e introvertida que bailaba y cantaba en su habitación de Gijón. Comenzó clases de ballet en Karel, estudió piano y canto lírico en el conservatorio, tocaba la guitarra en la parroquia de Begoña y participaba en coros y grupos de danza asturiana. "Me apuntaba a cualquier actividad artística, me disfrazaba incluso para hacer los deberes", recuerda. Agradece a su familia haber apoyado siempre esa inclinación. "Asturias siempre ha estado llena de música y arte, mire donde se mire". En su juventud grabó discos de música asturiana y new age, y formó parte de coros como la Capilla Antiqua de Gijón.

Sus primeros pasos profesionales llegaron con la Compañía Lírica Ibérica de Madrid con el director Antonio Amengual cuando visitaba Gijón. Aunque su entorno giraba entonces en torno a la música clásica, su mirada apuntaba más lejos: "Veía las películas de Fred Astaire o Gene Kelly, y yo quería eso: magia todo el rato". Amengual, cuando tenía 21 años, le dijo que "si me iba a Madrid me haría una prueba para entrar en la compañía y trabajar en zarzuela. "Terminé Magisterio y, con 23, mi madre me compró un billete. Viajé con una compañera para hacer aquella audición… y sigo aquí gracias a esa decisión y a la confianza de Amengual, de mi madre y de mi familia".

La llegada a Madrid no fue sencilla. Tuvo que valerse por sí misma, trabajar en hostelería para sobrevivir mientras entraba en distintas compañías líricas y recorría España actuando. Al mismo tiempo estudiaba teatro musical en la escuela Memory, su gran sueño, y se formaba en claqué con la compañía Contaptoe de Andrés Herrera. "Las ilusiones seguían, con mucha lucha y momentos difíciles, pero seguían", recuerda.

Hay que "seguir aprendiendo y creciendo. Hoy todo es más multidisciplinar y la gente joven viene muy preparada. Pero también les digo: calma. Esta es una profesión de largo recorrido, de pequeños pasos, retrocesos y competitividad real en los miles de castings y pruebas". Aún así, anima a los jóvenes a confiar en sí mismos y a valorar sus raíces: "Asturias es el lugar donde quiero estar, donde vibro con la tierra. Siempre pienso en volver, en aportar mi granito de arena y apoyar el arte en mi tierra". También cree que "viajar te enseña, te abre la mente, ver otros lugares, culturas, formas de aprendizaje y que estemos donde estemos apoyemos Asturias como el lugar mágico que es, porque para mí sigue siendo mi tierrina de los sueños".

No han faltado los obstáculos. "Irme sola a Madrid, reconocer que tenía mucho que aprender y escuchar... Estudiar una carrera no te da todas las herramientas para el escenario; hay cosas que solo se aprenden viviéndolas", admite. Uno de los momentos más difíciles fue cuando, con 22 años, sufrió problemas en las cuerdas vocales. "Tuve que parar y reiniciarme. Entonces apareció mi maestra y amiga Dolores Suárez, del Real Musical de Oviedo, quien me abrazó, me acogió y me sanó. Me devolvió la ilusión y me llenó el alma hasta el día de hoy".

No oculta las dificultades económicas que acompañan a la vida artística: "Los bolos no siempre se pagaban bien o tardaban meses en hacerlo. Autobuses y viajes interminables de ida y vuelta en el día. Trabajaba en hostelería, animaciones o tiendas de ropa para salir adelante. Seguiremos luchando para que eso cambie, con la mente puesta en la dignidad profesional y personal que todos merecemos".

Desde fuera, Asturias se ve como una tierra maravillosa: "La gente ama su cultura, su paisaje, su comida y su calidez. Debería resurgir el apoyo a la cultura, porque hay muchísimo talento. Hay que dar más visibilidad al artista asturiano: músicos, bailarines, cantantes, guionistas, técnicos, sastres, escenógrafos... Asturias rebosa cultura".

Sueña también con que en su tierra existan más centros de formación multidisciplinar en artes escénicas, donde se imparta teatro musical, jazz, claqué, interpretación, acrobacia, maquillaje escénico o repertorio vocal por estilos. "Hoy se busca el artista completo, y sería maravilloso tener más opciones de formación en Asturias", afirma.

Lleva muchos años dando clases de voz y claqué y transmite un mensaje constante a sus alumnos: "No dejéis de aprender, pero tampoco dejéis de soñar". Cree firmemente en la renovación personal: "Yo no soy la misma que cuando tenía 25 años. Mi mente, mi cuerpo y mi profesión evolucionan. Hay que ajustarse, reconocerse y seguir adelante".

Sus referentes más cercanos son su familia, originaria del restaurante Casa Tino de Gijón. "Mi madre y mis tías trabajaron toda su vida incansablemente allí, y esa ética del esfuerzo es mi gran inspiración", confiesa. Cada día que se levanta piensa en Asturias, "en su olor, en sus montañas, en el mar, en mi gente. Esa tierra que me recuerda quién soy y por qué sigo aquí". Sigue creyendo que "puedo vivir en un mundo de sueños, aunque la vida sea dura. Porque lo que me hace feliz es seguir creyendo en la magia".