"The show must go on"

La futbolista avilesina Laura Díaz González, apasionada seguidora del Real Oviedo, comenzó la pasada temporada a enviar desde Hong Kong sus análisis sobre la evolución del equipo azul para la edición "Asturias Exterior" de LA NUEVA ESPAÑA. Con su sección "Lo más lejos a tu lado" debutó como cronista oviedista justo en la temporada del sueño, del regreso a Primera. En China estudió Relaciones Internacionales y ahora emprende una nueva etapa laboral desde Bruselas. Vuelve el Oviedo a Primera y vuelven las crónicas de Laura a "Asturias Exterior" pero esta vez desde la capital belga. Ella, que pertenece a la llamada "generación del barro", que acompañó al Oviedo en sus peores momentos, contará cómo es medirse con los mejores del fútbol español.

Dicen que “se conoce a la pareja en el divorcio, a los hermanos en la herencia, a los hijos en la vejez y a los amigos en las dificultades”, nunca pensé que después de lo vivido estos 24 años tendría que añadir “y al Oviedo cuando las cosas se tuercen”.

Desde Bruselas, uno asume más aún que en los despachos mandan los números (aunque si comparamos los curriculums en los estrenos en el banquillo en la categoría reina el serbio en ocho jornadas sí conoce la victoria y el equipo está fuera de descenso, y las Palmas de Carrión a estas alturas era colista y no conocía la victoria), pero aquí estamos hablando de algo más, hablamos de un club que presume de familia y de orgullo inquebrantable para luego pegar una puñalada por la espalda, así de corta es la memoria en el fútbol… ¿Que Paunovic quizá ya no era el adecuado para el proyecto? Te lo compro, pero ¿en serio había que echarle un jueves con las setas y las picas esperando en el campo?

El “quizá he sido demasiado exigente, y no pienso pedir disculpas por ello… esto es Primera” me recuerda mucho al “entrenen, compitan y cállense la boca” y después de eso no puedo decir nada más que gracias Veljko por pemitirme ver a mi Oviedin en primera y por devolverle la ilusión a una ciudad entera. Soldados de Paunovic siempre, el Tartiere no olvida.

Esto me lleva a la siguiente reflexión, cuál es realmente el problema ¿el arquero o la flecha? Ahora que ya se ha abierto la puerta, la primera para dar salida a un entrenador de Primera División esta temporada, quizá debería dejarse abierta y no ser la única salida en el club, porque desde luego una casa no puede empezar a construirse por el tejado… El Oviedo también lidera otro ranking, el de los más amonestados de Primera con 11 tarjetas en ocho jornadas, solo Reina y Viñas ya llevan más cartulinas que goles el conjunto carbayón. Puede que ese sea parte del problema, que en este inicio de temporada estemos poniendo el foco en la “garra” y dejando de lado el “orgullo y el valor”…

Por la vía exprés, y con un discurso preparado, Carrión vuelve a la que fuera su casa con la difícil tarea de hacernos olvidar el fatídico final de temporada de la 23/24. “Rechacé ofertas pensando en este escudo”. ¿Es amor al club o el síndrome de Estocolmo futbolístico? Hoy me siento especialmente retórica, y el refranero español siempre es el aliado perfecto en estas ocasiones, y es que normalmente “segundas partes nunca fueron buenas”. No obstante, si algo tenemos claro los fieles del Real Oviedo, es que el escudo siempre está por delante cualquier cosa, así que con este parón de selecciones para digerir la montaña rusa de emociones, tocará más que nunca aplicar la mentalidad de Egea y, en nuestro caso, dejarnos la garganta en el campo – o en la distancia – para seguir remando en este barco que está tocado, pero no hundido. Carrión tiene que dejar de hablar sólo en vídeos y ruedas de prensa y pasar a hacerlo en el campo.

El fútbol es así: si los números empiezan a salir, la decisión habrá sido la correcta, si la situación no se revierte, entonces habrá que poner el foco en buscar otro culpable. De momento la próxima función tendrá lugar contra el Espanyol – el libreto de esta obra no podía haber escogido un rival más poético - , y se espera que el telón se levante sobre un Oviedo que no ha cambiado de guión salvo en el nombre del director. Cambiar a Paunovic fue fácil; cambiar la estructura, la comunicación y el respeto al aficionado, eso quizá sea imposible en un solo acto.

Bienvenido al teatro Tartiere. Oviedista, toma asiento y palomitas: el club te ha invitado a una nueva función de su tragicomedia favorita, el show ha de continuar