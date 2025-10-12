Pablo Martínez recoge en Madrid su "Manzana de Oro" por su "notable investigación"

Pablo Martínez Rodríguez, vicepresidente de Desarrollo en Oncología de la multinacional biotecnológica Amgen, recibió ayer el prestigioso premio "Manzana de Oro", otorgado por el Centro Asturiano de Madrid. La entrega tuvo lugar en el salón Príncipe de Asturias y fue presentada por Irene Rodríguez, presidenta de la Asociación José Antonio Llorente.

Este galardón es el máximo reconocimiento que concede la entidad para premiar a personalidades destacadas en distintos ámbitos, especialmente aquellas vinculadas con Asturias. Martínez Rodríguez, originario de Cangas del Narcea, ha "sobresalido de manera notable en el campo de la investigación oncológica", liderando proyectos innovadores que contribuyen al avance de la medicina y la biotecnología. Actualmente, como vicepresidente de Amgen, empresa pionera a nivel mundial, continúa impulsando iniciativas que combinan ciencia, tecnología y compromiso social, consolidándose como una figura referente en su disciplina y un ejemplo de excelencia profesional en España.