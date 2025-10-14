El asturiano Almeida, en Madrid: "No vamos a permitir que los políticos digan cómo tiene que ser nuestro sector"
El presidente de Otea habla de la sucesión en la patronal asturiana: "Será un proceso democrático"
El asturiano José Luis Álvarez Almeida, el presidente de la patronal Hostelería de España y de Otea, la patronal asturiana, se mostró crítico esta mañana en Madrid sobre las decisiones políticas que influyen en el sector.
"Todo el mundo habla bien, los ministros, los consejeros....Pero cuando hay que llevar los asuntos a las leyes u ordenanzas ni nos llaman. Por ejemplo: hacen una ley del tabaco y la herramienta que quieren utilizaar para que la gente deje de fumar es la hostelería, prohibiendo en las terrazas. Pues no estamos de acuerdo, porque en las terrazas no hay problema ninguno", destacó el asturiano, que dio un discurso ante la asamblea, que se celebró en un cine de la calle Fuencarral.
"Vamos a seguir batallando todos los días, tenemos que seguir presionando a los políticos para que se pongan de nuestro lado, porque non vamos a permitir que nos digan cómo tiene que ser nuestro sector", clamó.
Después, a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA, Almeida habló sobre la sucesión en Otea, ya que el asturiano dejará su cargo en la patronal regional en los próximos meses y salvo sorpresa será Javier Martínez, su vicepresidente, el que le sustituya. "Hay un proceso de normalidad total entre Javier Martínez y Fernando Corral, los dos vicepresidentes. Se abrirá un proceso y de forma consensuada, entre los dos, decidirán y luego lo tendrá que refrendar el comité y la junta directiva. Será una decisión democrática", zanjó Almeida.
