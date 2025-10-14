La emoción de la actriz Laura Ramos: "Dedico el premio a Cuba, a mi gente, a quienes sufren una dictadura de un gobierno que ha quebrado un país maravilloso"

La actriz cubana Laura Ramos se emocionó al recordar su salida de Cuba “buscando libertad” y dejó en su turno de agradecimientos una dedicatoria sentida y pertinente “a mi país, a mi gente, a quienes sufren desde hace mucho la injusticia, el desamparo, la miseria, la dictadura de un gobierno que censura a los artistas y ha quebrado un país maravilloso”.

En la ceremonia de entrega de los premios Asicom-Universidad de Oviedo, la intérprete se hizo un retrato que la pinta como una mujer que ha pasado “casi 28 años de mi vida dedicada al arte de la interpretación y también al arte de la supervivencia. Un actor o un artista es sin duda un superviviente”, señaló. “Atravesamos desprecios, quebramos desconfianzas, encontramos fuerzas para imponernos en un mundo de opiniones subjetivas que muchas veces nos derrotan”.

“Pero también hay que estar listos para momentos de luz como el de hoy”, añadió, “donde encuentras las fuerzas y las razones”. Un premio como el que ella recibió este martes en Oviedo, sentenció, “te impulsa, te recuerda que algo has dejado, y eso es un gran regalo”. Su autorretrato es también el de una profesional que ha vivido y trabajado en Cuba, México, Brasil, Colombia o España, que está hecha “con pedazos de cada país y cada experiencia que ha vivido. Y puedo decir con sinceridad que vivo llena de todo lo que me han dejado estos lugares y que hoy sigo intentando actuar, enseñar y aprender. Que deseo poseer menos y regalar más”.