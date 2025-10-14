La emoción de la actriz Laura Ramos: "Dedico el premio a Cuba, a mi gente, a quienes sufren una dictadura de un gobierno que ha quebrado un país maravilloso"
"sigo intentando actuar, enseñar y aprender, y deseo poseer menos y regalar más", afirma la intérprete cubana al recibir el galardón Asicom-Universidad de Oviedo
La actriz cubana Laura Ramos se emocionó al recordar su salida de Cuba “buscando libertad” y dejó en su turno de agradecimientos una dedicatoria sentida y pertinente “a mi país, a mi gente, a quienes sufren desde hace mucho la injusticia, el desamparo, la miseria, la dictadura de un gobierno que censura a los artistas y ha quebrado un país maravilloso”.
En la ceremonia de entrega de los premios Asicom-Universidad de Oviedo, la intérprete se hizo un retrato que la pinta como una mujer que ha pasado “casi 28 años de mi vida dedicada al arte de la interpretación y también al arte de la supervivencia. Un actor o un artista es sin duda un superviviente”, señaló. “Atravesamos desprecios, quebramos desconfianzas, encontramos fuerzas para imponernos en un mundo de opiniones subjetivas que muchas veces nos derrotan”.
“Pero también hay que estar listos para momentos de luz como el de hoy”, añadió, “donde encuentras las fuerzas y las razones”. Un premio como el que ella recibió este martes en Oviedo, sentenció, “te impulsa, te recuerda que algo has dejado, y eso es un gran regalo”. Su autorretrato es también el de una profesional que ha vivido y trabajado en Cuba, México, Brasil, Colombia o España, que está hecha “con pedazos de cada país y cada experiencia que ha vivido. Y puedo decir con sinceridad que vivo llena de todo lo que me han dejado estos lugares y que hoy sigo intentando actuar, enseñar y aprender. Que deseo poseer menos y regalar más”.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe