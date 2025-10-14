La enseñanza del empresario Francisco Mieres: "El verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos"
El emprendedor asturmexicano agradece el premio Asicom-Universidad de Oviedo como una prueba de que "la vida tiene sentido cuando se sirve con trabajo, honestidad y fe”
El empresario Francisco Mieres se presentó como “un hijo de dos tierras que me definen y me acompañan siempre, Asturias y México”, y después de repartir el premio Asicom-Universidad de Oviedo con su familia y los colaboradores de su grupo, resumió las enseñanzas de toda una vida en una: “El verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos”.
El impulsor del Grupo Andrade, uno de los conglomerados del sector de la automoción más importantes de América Latina, extendió su testimonio de gratitud “a España, la tierra de mis raíces, y a México, la patria que me ha permitido crecer y servir. Este premio me recuerda que la vida tiene sentido cuando se sirve con trabajo, honestidad y fe”, resaltó antes de asegurar que recibe el galardón “con humildad, con orgullo y con el compromiso de seguir contribuyendo al bien de nuestras culturas y al desarrollo de la sociedad. Que este premio sea también un recordatorio de que el esfuerzo compartido, la visión del futuro y la fe en los valores que nos sostienen son los motores que nos permiten avanzar”.
