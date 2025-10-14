Fiesta de los españoles en Baréin con mucho sabor asturiano y una organizadora de Avilés: sidra y gaita en el Golfo Pérsico

La Fiesta Nacional del 12 de Octubre y Día de la Hispanidad también se celebró en Baréin y tuvo mucho sabor asturiano. Por tercer año consecutivo, su organizadora fue la avilesina Alicia Pais, que lleva 6 años residiendo junto a su marido en este estado insular de la costa oeste del Golfo Pérsico.

Alicia Pais es “una asturiana folixera” y no deja pasar un año sin tratar de reunir a todos los españoles que trabajan y residen en Baréin. “Da gusto organizar este día y ver cómo cada año ’florecen’ más compatriotas que quieren participar. Este año asistieron 60 adultos y 18 niños… Un logro”, dice esta avilesina de Llaranes, que visita en cuanto puede su ciudad natal.

Alicia Pais dirigiéndose a los asistente en la fiesta de los españoles en Baréin. / .

Los españoles de Baréin se reuneron en el Barceló Hotel de Manama y en la fiesta compartieron recuerdos comunes de España, así como distintos platos de la gastronomía nacional. Y, por supuesto, sidra asturiana. De eso se encargó la organizadora. Alicia Pais se encargó de llevar, además, todo tipo de decoración rojigualda: “Como ya sabía que aquí es difícil encontrar nada con ‘🇪🇸’, me he traído desde España banderas, banderines, globos y demás...Pero como vino tanta gente, me puse a hacer pulseritas con los colores nacionales con macramé”. La organizadora agradece al hotel Barceló que haya puesto “toda la carne en el asador con la comida cien por ciento española. Hasta sonaron las gaitas, con música de Hevia”, añade.