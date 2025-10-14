Laura Ramos: “Los latinos llevamos mucho tiempo en España, pero el reto sigue siendo acceder a papeles alejados de los estereotipos”.

“Los latinos llevamos mucho tiempo en España, pero el reto sigue siendo acceder a papeles alejados de los estereotipos”. La actriz cubana Laura Ramos, premiada este año por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), protagonizó en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo una sesión de la Cátedra de Investigación, Cine y audiovisual de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación que auspicia la entidad, con Miguel ángel Benzal, presidente de la entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), presidente de la Cátedra, y Carlos Fernández Collado, presidente de Asicom.

Laura Ramos reflexionó sobre la representación de los actores latinoamericanos en el sector audiovisual español y recordó lo mal que se sintió cuando encarnó a una mujer sumisa, muy alejada de su personalidad, en una película colombiana, donde interpretó a una mujer sumisa, muy alejada de su personalidad. En contraste, expresó su entusiasmo por su personaje de “Gladys”, una madre soltera que saca adelante a su hijo en España, en la serie “Entrevías”. El papel le llegó “en un momento en el que necesitaba mucho actuar”, resaltó.

Laura Ramos, nacida en La Habana y con 24 años de trayectoria internacional, fue presentada como un símbolo de la cultura compartida entre los pueblos iberoamericanos. Según palabras de Miguel Ángel Benzal: "laura encarna el espíritu de lo que somos. Su versatilidad la ha llevado del teatro a la televisión y a las plataformas digitales. Hoy celebramos una vocación y un enorme talento que traspasa fronteras". Con un discurso cercano, en un aula repleta de estudiantes de la Universidad de Oviedo, Ramos se mostró feliz de estar en España, país que definió como su “segunda patria”. La actriz reconoció la dureza de su profesión, marcada por la incertidumbre, el sacrificio y los constantes retos emocionales. "Pasamos por etapas de vacío y debemos enfrentarnos a una parte psicológica imprescindible. Aún así, seguimos amando nuestro trabajo", matizó la actriz.

Más allá de la pantalla: vocación, formación y representación

Laura Ramos no se limitó a hablar de su carrera. Hizo especial énfasis en su labor como formadora, impartiendo talleres que, según sus palabras, fueron un “gran descubrimiento”. Subrayó la importancia de contar con buenos maestros y la capacidad de observación como herramientas fundamentales para el actor. "Actuar es un arte que hay que preparar. Lo más difícil es llegar a reproducir de forma natural la realidad", explicó.

Una apuesta por el guion y el teatro

La actriz destacó el valor del guion como punto de partida de toda obra audiovisual. "El origen de todo es un buen guión. Los buenoa actores pueden salvar uno malo, pero no del todo", apuntó con claridad. Reivindicó además el teatro como la base del actor y advirtió sobre la creciente demanda de contenidos por parte de las plataformas, que a menudo presiona a la producción sin la misma exigencia de calidad.

Ramos cerró su intervención recordando sus raíces asturianas, un vínculo emotivo con la tierra que la acogía esa tarde. "Mi madre me dijo que tenemos raíces en Asturias; quiero investigar más sobre ello; también me encantarñia rodar aquí", recalcó la artista, formada en la Escuela de Bellas Artes de La Habana, en la que ingresó con quince años. "Siempre quise ser actriz, desde niña; también intenté ser bailarina de danzas tradicionales", señaló. La conferencia dejó claro que, más allá de su fama en la pantalla, Laura Ramos es una voz comprometida con su oficio, con la cultura iberoamericana y con la necesidad de seguir construyendo puentes en el mundo del arte.