La lección de Jesús Martínez: "Un equipo de fútbol debe saber comunicarse con el alma y el corazón de la gente"

El premio Asicom-Universidad de Oviedo distingue al Real Oviedo en el año de la doble alegría del centenario y el ascenso a Primera División y el dueño del club, Jesús Martínez, encuentra en el galardón una oportunidad para trascender el juego y “recordar al mundo del fútbol que nuestro deporte sirve para ayudar, curar, formar, emocionar y alegrar a millones de personas”. Un equipo de fútbol, proclamó el presidente del Grupo Pachuca, “debe saber comunicarse con el alma y el corazón de la gente”.

En el grupo empresarial que encabeza, señaló Martínez en su discurso motivador, “llevamos treinta años comunicándonos y escuchando todo tipo de voces, porque sabemos que todos los días podemos aprender de alguien o alguien puede aprender algo de nosotros. Ese es el espíritu universal que fomenta la educación y el deporte”.

El empresario, cabeza de un proyecto que en su voz une “dos países y dos continentes a través del deporte, la educación, la salud, la solidaridad”, dejó también su propia definición de lo iberoamericano, razón de ser de los premios que distinguieron este martes al club azul. “La palabra Iberoamérica no es un concepto, ni señala una ubicación geográfica”, constató. “Iberoamérica significa celebrar tradiciones de extraordinaria profundidad social, hablar el idioma más cariñoso del mundo y reconocer la humildad y sencillez de las personas como virtudes trascendentales”.