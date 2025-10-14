La perseverancia de Jesús Álvarez: "¿Qué me queda por vivir? Todo; los periodistas, como los médicos, nunca nos jubilamos"

Jesús Álvarez Cervantes, que en 47 años de carrera ha estado en ocho Juegos Olímpicos, ocho Mundiales de fútbol y “en sitios que ni recordaba”, quiere seguir estando. Cuando le preguntan lo que le queda por vivir, responde que “me queda todo” y que se resiste a parar. “Los periodistas somos como los médicos. Nunca nos jubilamos”, dijo el que ha sido durante varias décadas la voz y el rostro del deporte en TVE.

“Gratamente impresionado” por el escenario de la entrega de los premios Asicom-Universidad de Oviedo, el paraninfo del Edificio Histórico de la institución académica asturiana, Álvarez escogió el triunfo de la selección española en el Mundial de Sudáfrica de 2010 como el momento más especial de su trayectoria y volvió una y otra vez sobre su resistencia a la jubilación y las sorpresas inesperadas que aguardan a menudo después de lo que a simple vista parece un final.

Usó para ello como ejemplo al tenista Rafael Nadal, al que entrevistó al final de su carrera, cuando ya tenía veinte títulos de Grand Slam y le preguntó precisamente “qué le quedaba por vivir. Como dudaba, respondí yo mismo a la pregunta. ‘Ganar otro Roland Garros y que te vuelva a hacer una entrevista. ‘Sólo te garantizo lo de la entrevista’, respondió. Y después ganó otros dos títulos de Grand Slam”.

Los premios, concluyó el periodista madrileño, “son como los lujos, se puede prescindir de ellos, pero a todos nos gusta tenerlos”.