El sentimiento de Manuel Alejandro: "Amo a Iberoamérica con la fuerza de los mares"
El compositor jerezano anima a que "sigamos sintiendo y amando lo nuestro" al agradecer el premio Asicom-Universidad de Oviedo
Manuel Alejandro, que ha escrito más de seiscientas canciones, usó la letra de una de las más famosas para agradecer un premio que viene de Iberoamérica, “un pueblo que amo con la fuerza de los mares”. Tras glosar su vínculo indeleble con América, el músico andaluz cerró su parlamento de agradecimiento del premio Asicom-Universidad de Oviedo con un deseo y un consejo que decía “sigamos sintiendo y amando lo nuestro”.
Antes, el arquitecto de centenares de éxitos de lo más granado de la música española –de Julio Iglesias a Raphael, de Rocío Jurado a Luis Miguel– recordó que acaban de cumplirse exactos 78 años de su primer contacto con lo iberoamericano, cuando el 12 de octubre de 1947, a los catorce años una emisora de su localidad natal, Radio Jerez, “me pidió que preparara los himnos de varios países iberoamericanos para interpretarlos al piano en un programa”. En los años sesenta, siguió, “mis tres primeras canciones grabadas fueron para un chileno, un portorriqueño y un argentino”.
“Hasta el día de hoy desde que en 1966 di a conocer a Raphael en todas las américas con ‘Yo soy aquel’ o ‘Digan lo que digan’”, concluyó, “he tenido el privilegio de que decenas y decenas de mis canciones hayan anidado en los corazones iberoamericanos”. El compositor recordó sus múltiples viajes transatlánticos, incluido aquel en el que encontró en un bar de carretera de un pueblo remoto del Perú a un niño “que se llamaba Manuel Alejandro por el compositor español”, y ejemplificó el vínculo entre Asturias y América en el “Adelantado de la Florida”, Pedro Menéndez de Avilés, antes de acabar con el orgullo con el que los latinos quieren ser reconocidos como “hispanos”. Cerró esa recomendación de que todos “sigamos sintiendo y amando lo nuestro”.
