América es un descubrimiento pendiente: las empresas de las dos orillas del Atlántico necesitan conocerse mejor

Asturias y América tienen un descubrimiento pendiente. Dentro del gran asunto irresuelto de la internacionalización del tejido empresarial asturiano hay un “mercado especialmente atractivo y muy olvidado, América. Centroamérica y Sudamérica en particular”. Es la voz de Alberto González, director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), señalando "los lazos que nos unen, el altísimo número de españoles y asturianos con intereses empresariales en estos países" y la convicción de que, "sin embargo, no diré que les demos la espalda, pero tampoco les damos completamente la cara".

La experiencia del dirigente de la patronal identifica por ahí el camino que queda por recorrer en el tendido de puentes comerciales transatlánticos. La mesa que cerró la tormenta de ideas sobre "Iberoamérica y sus empresas en el nuevo contexto internacional", este miércoles en el Club LA NUEVA ESPAÑA, diseccionó las oportunidades que esperan al otro lado del océano a las "mipymes", las micro, pequeñas y medianas empresas de las que el entramado económico asturiano se nutre en un abrumador 98,7 por ciento.

Ayudaron a González en el análisis Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de Relaciones con Iberoamérica de la patronal CEOE, el periodista deportivo Jesús Álvarez y Pedro Ángel González, director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife, en su condición de anfitrión del próximo Foro Iberoamericano de la Mipyme que la isla acogerá el 27 y 28 de noviembre. Alberto González encontró en el tamaño de las empresas y en su mejorable capacidad de internacionalización las fallas fundamentales de la red empresarial asturiana, que en 1999 tenía 389 compañías exportadoras habituales de un total aproximado de 45.000 y hoy ha subido la cifra a unas 800 "todavía insuficientes".

Los esfuerzos de la patronal tienen esos "deberes" en el foco, pero "nos está costando trabajo", asume. "La cultura empresarial asturiana ha estado siempre más focalizada hacia la clientela de ámbito regional o hacia las 22 empresas públicas que durante tantos años fueron nuestros principales clientes" y en la tarea esencial de darle la vuelta hay éxitos, pero siguen sin ayudar ni esa tradición ni el tamaño medio de las compañías: "Trabajando en una muy eficaz colaboración público privada a través de Asturex, hemos trazado casi de forma artesanal e individual planes de internacionalización y exportación para empresas y sectores", señala. Y "aunque estamos cosechando éxitos, son todavía muy escasos. Tenemos que intensificar esta actividad…".

Al responder al cómo, González usa la analogía de la pareja y afirma que para llegar a intimar lo primero es que las empresas de las dos orillas "se conozcan. Y hay mucho desconocimiento en el tejido empresarial de ambos lados del Atlántico". En FADE quisieron hacerle frente constituyendo "una red de empresarios de origen asturiano en el exterior que llegó a generar diez organizaciones en otros tantos países", pero queda dicho que aún queda camino.

"Tenemos a nuestro alcance un mercado de más de quinientos millones de personas" con los que "compartimos las necesidades además de la lengua, la cultura o los valores", y lo que falta para aprovecharlo también es un "tejido fino" bien engrasado que vuelve la vista a la zona de las administraciones: "Nosotros podemos hacer el ‘bis a bis’ en el ámbito empresarial, pero son las administraciones, la política, quienes tendrían que implantar esa capacidad de estructuración de relaciones", remata.

Desde la esquina de la CEOE, Narciso Casado resalta la conveniencia de foros como el que este noviembre en Tenerife "encierra" a "todos los agentes que tienen algo que decir y hacer por las pymes" y se los pone a dialogar y a trabajar, esta vez en torno a cuatro ejes que empiezan todos por T: territorio, talento –también empleabilidad y formación–, transformación –e internacionalización, digitalización y sostenibilidad– y tracción, o "de qué manera vamos a ser capaces de arrastrar a esas pymes".

Cuando se habla de exportar, "pensamos en productos, pero también exportamos conocimiento", aporta Pedro Ángel González invitando a constatar "el aumento de las consultorías españolas en Iberoamérica". El director de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife también piensa que "lo primero es creérnoslo, confiar", pero tampoco le estorbaría "una armonización de ordenamientos jurídicos". Enumera "tres grandes retos, la burocracia, la carga fiscal y la social" y concluye que "debemos afrontar esos tres problemas que tienen las pymes de manera conjunta en toda Iberoamérica".

Al llegar a los sectores con potencial de intercambio, Casado subrayó "las industrias creativas y culturales" y Jesús Álvarez tiró de datos para subrayar la capacidad tractora del deporte como "propulsor de la economía". El binomio que forman la actividad deportiva y el turismo, resaltó, supone "el trece por ciento del PIB nacional, con un aporte de 260.000 millones de euros y 3,2 millones de empleos". "Por cada euro de inversión en una instalación deportiva", concluye, "el Estado puede llegar a ahorrarse quince en gasto sanitario…"