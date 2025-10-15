Todas las Asturias del mundo se reúnen en Villaviciosa: así será el Congreso Mundial de Asturianía

Para resumir todas las Asturias del mundo en tres días, del 7 al 9 de noviembre en Villaviciosa, el cuarto Congreso Mundial de Asturianía convocará en el Teatro Riera a ochenta representantes de 39 centros asturianos de diferentes rincones del planeta con el encargo de pasar revista a la diáspora y activar la reflexión alrededor de las nuevas formas de construir Asturias desde el exterior. La cita, la primera desde 2006, la primera que no se celebra en Oviedo ni en Gijón, quiere ser “mucho más que un acto institucional, un encuentro de sentimientos, de raíces y proyectos compartidos” y “un gran punto de unión entre Asturias y la comunidad exterior”. Así la presentó este miércoles la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, concretando los detalles de un encuentro en el que “participarán jóvenes, emprendedores, investigadores, artistas y profesionales que día a día siguen construyendo Asturias día a día”.

Bajo el lema “Asturias, lo que nos une”, habrá conferencias, mesas redondas y grupos de trabajo “en los que se compartirán experiencias y se debatirán propuestas” y siguiendo la ruta marcada por los centros asturianos centrarán el tiro en “tres ejes”: “La juventud y el relevo generacional, la función y proyección de los centros asturianos y el reto de la digitalización, tan esencial para mantener vivas las conexiones con la tierra”, señaló la Vicepresidenta.

Habrá tiempo para el abordaje de “cuestiones prioritarias” para la diáspora organizada, como “los vínculos comerciales en el exterior, la nueva emigración o las políticas del retorno”, y para convertir el cónclave en un homenaje múltiple, en general “a quienes han mantenido viva la presencia de Asturias en el mundo” y en particular a la memoria de Antonio Trevín, el expresidente del Principado fallecido el pasado julio, por el intenso vínculo que mantuvo siempre con la emigración y que le hizo ser presidente honorífico del comité organizador del Congreso.

La reunión traerá a Villaviciosa delegaciones de 22 centros asturianos en el extranjero y 17 del resto de España, con representaciones internacionales de Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Uruguay, Suiza y Bélgica. La apertura será una ponencia de Alejandro Portes, sociólogo y demógrafo cubano-estadounidense, premio “Princesa de Asturias” de Ciencias Sociales en 2019 y referencia mundial de la emigración, y para el cierre quedará un diálogo entre la escritora y periodista Maruja Torres y el escritor Edu Galán, además de una actuación del gaitero maliayés José Ángel Hevia, “símbolo universal de la cultura asturiana”.

En medio, un intenso programa que contará, entre otros, con la asturiana Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, y que espera un desenlace con “conclusiones conjuntas y líneas de cooperación entre los diferentes centros asturianos. En definitiva”, resalta Llamedo, “en este Congreso se debatirá, se reflexionará, se trabajará mano a mano por establecer esa hoja de ruta de toda la política exterior y de emigración del gobierno de Asturias. Queremos que este Congreso sea ese punto de encuentro de reflexión tan necesario para seguir creciendo juntos”.

También quiere la Vicepresidenta que la cita maliayesa sirva para invitar a valorar los resultados de la política de retorno del Ejecutivo asturiano, el récord de “más de 1.300 personas que regresaron el último año del extranjero” o el saldo favorable de 858 personas en los intercambios entre Madrid y Asturias. La región "ha pasado de ser una tierra de partida a ser un puerto de acogida", repitió.

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, agradeció la elección de la villa como un reconocimiento a sus vínculos indelebles con la emigración y a su concreción en “muchísimas historias tan simbólicas como la de El Encanto de La Habana, el negocio con raíz maliayesa que dio lugar nada más y nada menos que a El Corte Inglés y Galerías Preciados, o la de la sociedad Valle Ballina y Fernández, germen de El Gaitero, que tiene origen indiano, en México y Cuba, y que entronca además con la cultura sidrera”, otro de los asuntos que tendrá su protagonismo en el Congreso de Asturianía.

La presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, quiso agradecer al Gobierno del Principado el compromiso con la organización de un cónclave del que le consta “la ilusión que les hace acudir a los centros asturianos”.

El Congreso Mundial de Asturianía vuelve así después de casi veinte años en lo que supone la recuperación de una cita que la ley pide que se celebre “al menos cada cuatro”.