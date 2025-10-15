Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y propietario del Real Oviedo: "El deporte es parte de una formación integral"

La Cátedra de Cultura Iberoamericana y Deporte, impulsada por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM) en colaboración con la Universidad de Oviedo y el Club LA NUEVA ESPAÑA, celebró ayer un encuentro en el Aula Magna del Edificio Histórico. El protagonista fue Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y propietario del Real Oviedo, quien compartió su experiencia y su visión de un modelo deportivo "basado en la formación integral y la responsabilidad social".

El acto, presidido por Cayetano Martínez de Irujo, director de la cátedra en compañía de Laura Galguera, vicepresidenta de ASICOM, contó con la participación de representantes del ámbito académico, deportivo y cultural, además de numerosos estudiantes. En su intervención, Galguera resaltó el propósito de la Cátedra como punto de encuentro entre Iberoamérica, la Universidad y el deporte. "Los estudiantes y los grandes protagonistas del mundo deportivo comparten este aula universitaria", celebró Galguera. "El deporte, junto a la cultura y la educación, son los tres pilares fundamentales de la formación del ser humano. Y en España, lamentablemente, aún no se valora lo suficiente su papel transformador", afirmó Martínez de Irujo.

El invitado de honor, Jesús Martínez, fue presentado como un referente en la gestión deportiva iberoamericana. Al frente del Grupo Pachuca, conglomerado que agrupa clubes en México, Chile, Colombia, Estados Unidos y España, Martínez ha impulsado un modelo de desarrollo que trasciende lo puramente competitivo. "Cuando una empresa compra un equipo de fútbol, normalmente piensa en ganar campeonatos o dinero. Nosotros decidimos hacerlo de otra manera: apostando por lo social, lo educativo y lo cultural. Ese ha sido el éxito del Grupo Pachuca", explicó el mexicano.

Martínez relató cómo su vocación deportiva y una advertencia paterna marcaron su camino. "De joven quería ser futbolista, pero mi padre me dijo que eso era cosa de vagos. Esa frase me quedó grabada, y años después me hizo entender que el fútbol también podía ser una vía de educación", recordó. De esa reflexión nació la Universidad del Fútbol y Ciencias del Deporte, un proyecto pionero en el mundo que combina el entrenamiento deportivo con la formación académica.

La institución, con más de 5.000 egresados, ofrece estudios desde preescolar hasta doctorado. Martínez insistió en que la clave está en la combinación de educación y deporte como motor de cambio social: "El fútbol puede cambiar vidas y por eso nuestro objetivo es alejar a los niños de los riesgos y acercarlos a la educación".

En la charla, también hubo espacio para la asturianía. El empresario mexicano se mostró especialmente emocionado al hablar del Real Oviedo y del impacto internacional que ha generado su ascenso a Primera división. La pasión de la afición azul es impresionante. En México el Oviedo es un equipo muy querido. Lo que transmite este club va mucho más allá del fútbol: es un símbolo que une a Asturias y a América Latina", expresó.

Durante su intervención, Martínez también hizo un repaso de los retos y oportunidades del fútbol moderno, destacando la necesidad de combinar la pasión con la profesionalización y la formación de los jóvenes. "Nuestra filosofía es preparar jugadores inteligentes, que vivan, estudien y crezcan dentro del club", señaló.

En la conversación con Cayetano Martínez de Irujo y con los asistentes al acto, surgieron temas como el emprendimiento, la burocracia y la mentalidad frente al desarrollo de proyectos deportivos. Martínez comparó su experiencia en México y España, reconociendo las diferencias de ritmo administrativo pero destacando el enorme potencial del país: "España ha crecido muchísimo en el deporte. Tiene grandes referentes y un talento enorme. Lo que se necesita es facilitar la creación de proyectos, porque el deporte no solo genera salud o educación, también empleo, turismo y orgullo".

El encuentro sirvió también para reflexionar sobre el papel del entretenimiento y la cultura deportiva como motores de desarrollo. Martínez la idea de que "no hay que depender de los gobiernos. Los empresarios y deportistas tenemos que asumir también la responsabilidad de impulsar la sociedad desde nuestros propios proyectos", sostuvo.

Cayetano Martínez de Irujo cerró la sesión subrayando el sentido de la Cátedra como "un espacio donde la universidad y el deporte iberoamericano se dan la mano para compartir experiencias y construir futuro".