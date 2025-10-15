El momento de embarcarse de nuevo a América: las oportunidades de negocio para los empresarios asturianos

Es, sin duda, el momento de empezar a fortalecer las relaciones empresariales entre España y los países de América Latina: dos mercados que se buscan, se complementan y que, gracias a su lengua común, engrasarán mejor sus acuerdos comerciales. Asturias tiene ahí una cierta ventaja derivada de los vínculos tejidos durante la gran ola migratoria del siglo XIX. En cambio, aún hay obstáculos que derribar. La burocracia en España resulta muy pesada y la fiscalidad poco atractiva para los inversores latinoamericanos. En sentido hacia América, todavía hay mucho desconocimiento del potencial de una región donde «está todo por hacer» para el emprendedor que quiera aventurarse en ella.

Estos fueron los mensajes más importantes que ayer se lanzaron en el encuentro empresarial «Iberoamérica y sus empresas en el nuevo contexto internacional», organizado por LA NUEVA ESPAÑA, la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom), con el patrocinio de la patronal asturiana FADE, Caja Rural de Asturias y el Ayuntamiento de Siero

Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, anfitriona del acto que se celebró en las instalaciones del Club del periódico en Oviedo, dio la bienvenida a los asistentes subrayando la vocación del diario por convertirse en «puente» entre los empresarios asturianos, y españoles, y los países de Hispanoamérica, donde «en este contexto de incertidumbre» esa relación transoceánica adquiere una «importancia estratégica».

En América existe un tejido con capacidad inversora en Asturias y también, en sentido contrario, un mercado con muchas posibilidades de crecimiento para las empresas asturianas. Por ello, subrayó Rivero, en el periódico «estamos muy contentos de ayudar a construir puentes, prestando especial atención a nuestra diáspora». En ese particular, desgranó la apuesta de LA NUEVA ESPAÑA por «crear una comunidad de asturianos fuera del territorio» regional a través del canal «Asturias Exterior», lanzado hace un año y que trata de «vertebrar» todo ese gran potencial que tiene para la región una comunidad integrada por unas 150.000 personas, la mayoría de ellas residentes en los distintos países de América.

El asturmexicano Carlos Fernández Collado, destacado experto en comunicación, dio la bienvenida por parte de Asicom, la asociación que preside. Subrayó el compromiso de esta la entidad «con el hermanamiento de nuestras naciones y con el futuro de Iberoamérica». También aludió a la importancia de estos encuentros para «crear sinergias» que contribuyan a crear una visión del presente y el futuro de la región.

Narciso Casado, secretario permanente de Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB) y director de relaciones con Iberoamérica de CEOE, incidió en que la relación con el continente americano se construye tendiendo redes bien estructuradas y bien conectadas. «Y el mensaje es: reforcemos estas redes. La apuesta por Iberoamérica es más necesaria y está más viva que nunca». Casado citó a la economista costarricense Rebeca Grynspan, ex Secretaria General Iberoamericana y actual secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Aludió a su teoría de «la magia espontánea de lo iberoamericano», esa conexión emocional que une a los países de las dos orillas del Atlántico que, además, tal y como subrayó Casado, representan el 9% del PIB mundial en capacidad de compra.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) tomó la palabra a continuación para hacer hincapié en que la relación entre Asturias e Iberoamérica «es una relación natural». «No solo es una relación social o cultural, también es una relación en lo empresarial que lleva años o, incluso, siglos cultivando».

Calvo considera que el actual «contexto geopolítico todavía nos fuerza más a cultivar esa relación natural». La presidenta de la patronal asturiana detalló que ese puente socioeconómico entre Asturias y los países americanos, que nació con la gran emigración asturiana a América entre los siglos XIX y X, es algo que se materializa, en el ámbito empresarial, no solo en sectores tradicionales sino también, en los últimos tiempos, «en compañías del ámbito tecnológico».

La principal representante de los empresarios asturianos apuntó la necesidad de «potenciar» esas relaciones empresariales trasoceánicos. «Tenemos que ver qué sinergias podemos establecer. Vemos mucho interés de empresarios iberoamericanos por invertir en Asturias. Tenemos que presentarles que tenemos un tejido sólido, diversificado y con oportunidades».

La presidenta de la patronal asturiana FADE aseguró que están trabajando para «fortalecer esa red» y «generar esa relación, no solo entre grandes empresas También que las pymes puedan participar. Ya que nuestras pymes cada vez salen más. Por eso tenemos que acompañarlas y tejer esas redes».

Miguel Ángel Traverso, director general de empresas de Caja Rural, tomó acto seguido la palabra para subrayar el apoyo de la entidad bancaria que representa a este tipo de encuentros que potencian los contactos entre empresarios y el surgimiento de nuevas oportunidades. «Nuestro rol es hacer de nexo colaborador». n