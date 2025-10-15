Pipi Estrada, acusado de matar a varias ovejas: el día que el periodista asturiano tuvo que pagar tras tener un accidente
El gijonés narra una divertida anécdota que tuvo lugar durante uno de sus viajes a Asturias
Ya está disponible el cuarto episodio “La Chalana de Xuan”, el podcast que reúne a la comunidad asturiana en Madrid -la más numerosa y activa fuera del Principado-, y que estrena su último capítulo. El periodista Pipi Estrada, la secretaria general del Centro Asturiano de Madrid, Pilar Riesco, y el agente inmobiliario Yelko Álvarez hablan de la fama de sus carreras profesionales y de las oportunidades que ofrece actualmente Asturias, diferentes a cuando ellos se fueron de la tierra que les vio nacer. Lo hacen en la sidrería La Chalana del Mercado Barceló. Los tres son los protagonistas del nuevo episodio del videopodcast de Asturias Exterior, conducido por el periodista Xuan Fernández.
En este episodio (que puedes ver en todas las plataformas en los enlaces que tienes bajo estas líneas), el periodista Pipi Estrada recuerda como fueron sus primeros viajes a Asturias y cuenta la anécodta de uno de ellos: un momento en el que sufrió un accidente y tuvo que pagarle a un pastor el dinero que le costaron varias ovejas que mató por ir demasiado rápido. No en vano era un viaje en moto entre Madrid y Asturias., A continuación puedes ver ese momento en uno de nuestra cuenta de Tik Tok.
En esta cuarta entrega, que llega después de que las tres primeras superaran las 400.000 reproducciones en redes sociales, los invitados hablan de lo que nos une a los asturianos (sobre todo lejos de la tierra).
El proyecto "La Chalana de Xuan"
Con un formato ágil, directo y conversacional, “La Chalana de Xuan” se está convirtiendo ya en un punto de encuentro de los asturianos que viven y trabajan en Madrid. Durante aproximadamente media hora, estos invitados comparten sobre su experiencia en la capital y analizan la relación que mantienen con Asturias, a la que no pierden de vista. Con este proyecto, LA NUEVA ESPAÑA quiere hacer visible el talento de quienes residen fuera del Principado.
Asturias Exterior es la comunidad de LA NUEVA ESPAÑA dedicada a cubrir la actividad de la diáspora en España y en el mundo. Un canal de comunicación con comunidades activas en Facebook y Whastapp que también cuenta con un foro de participación y un mapa interactivo en el que ya se han inscrito más de 1.100 asturianos.
