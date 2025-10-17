Así fue el emotivo recuerdo de la actriz Laura Ramos para quienes sufren “la injusticia, el desamparo y la miseria” de la dictadura cubana

El público que llenaba el paraninfo de la Universidad de Oviedo prorrumpió en aplausos cuando a la actriz Laura Ramos (La Habana, Cuba, 1978) se le quebró la voz al recordar que “salí de Cuba buscando libertad. Libertad para vivir, para expresarme como artista y como ser humano”. La gala de entrega de los premios iberoamericanos 2025, este martes en la capital del Principado, encontró en la emotiva dedicatoria de la intérprete a su tierra, a su isla, uno de los momentos más conmovedores.

Después de acordarse de las glorias y miserias de su oficio y de las tribulaciones y el aprendizaje del emigrante, después de dedicar el galardón a su familia, su madre y su marido, el también actor cubano Roberto Espinosa, la actriz de la serie “Entrevías” cerró su parlamento rindiendo un emocionado tributo “a mi gente, a quienes sufren desde hace mucho la injusticia, el desamparo, la miseria, la dictadura de un gobierno que censura a los artistas, que llena las cárceles de presos políticos con demasiada intolerancia y no da paso a la diferencia, que ha quebrado un país maravilloso...”

Levantó así los aplausos del público que llenaba la sala en la decimosexta edición de los galardones que concede la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom) en colaboración con la Universidad de Oviedo y que este año Ramos recibió junto al compositor Manuel Alejandro, la filósofa Adela Cortina, el empresario asturmexicano Francisco Mieres, el periodista deportivo Jesús Álvarez y el Real Oviedo en el año de su centenario. Ramos dejó en Asturias una muestra de su compromiso con el sufrimiento de la tierra que ha dejado atrás y que ha demostrado tener siempre presente. “Cuba vive en mí, en mi fe, en mi manera de agradecer y pedir”, afirmó en una ocasión.

Laura Ramos, en la calle San Francisco de Oviedo, con su marido, el actor cubano Roberto Espinosa. / Luisma Murias

Vinculada desde niña con el arte de la interpretación, Ramos es la hija de una primera ayudante de dirección de cine y un documentalista que creció en un set de rodaje y a los siete años dijo que quería ser actriz. Se graduó en la Escuela Nacional de Arte (ENA), en la especialidad de actuación, y ha construido una carrera multinacional en el teatro, el cine y la televisión con un pie en España y otro en Latinoamérica. Hasta llegar a la Gladys de la serie de Mediaset “Entrevías” -incluida también en el catálogo de Netflix-, en la larga serie de títulos de su carrera formó parte del “Cuarteto de La Habana” a las órdenes de Fernando Colomo, o del elenco de “Adiós con el corazón”, de José Luis García Sánchez.

El cubano Juan Carlos Tabío la dirigió en “Aunque estés lejos”, el argentino Alberto Lecchi en “Operación Fangio” y ha encadenado una trayectoria pródiga en títulos y países, con premios de interpretación por “Operación Fangio” y “Las profecías de Amanda”, del cubano Pastor Vega. Vivir en Cuba y mucho tiempo en Colombia, y luego en España, México, Brasil y de nuevo España le ha dado perspectiva, aprendizaje y una cierta sensación de “ser extranjera toda mi vida” que no se quita del todo de encima, ha confesado.

Se ha inspirado en eso para construir a Gladys, una madre soltera inmigrante, pareja en la ficción de José Coronado, que se enfrenta a muchas dificultades para salir adelante con su hijo, pero también en su propia madre, una mujer que en su retrato es “inteligente, luchadora” y “muy cubana”. “En el fondo, los cubanos somos un poco eso, el drama y la comedia van de la mano”, aseguró en una entrevista a “Diario de Cuba”. Además del cine, otra de sus pasiones es la fotografía, y cuando el cierre de la pandemia la encontró de visita en Cuba salió a las calles a fotografiar y hablar con la gente de la isla. “Fue una experiencia que me salvó y me ayudó a superar esa etapa tan dura”, señaló.