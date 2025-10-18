Barbón construye tus sueños: lee la "Carta desde el Paraíso", el mejor resumen de la semana
Si has llegado hasta aquí es porque quieres leer la “Carta desde el Paraíso”, el mejor resumen de la semana en la región. En esta carta encontrarás el resumen y análisis de todas las noticias claves de los últimos siete días en Asturias. Recibe esta newsletter exclusiva que escribe Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA y responsable del nuevo canal "Asturias Exterior". Estés donde estés, en la Asturias exterior o en la Asturias de este lado del Pajares, todos los sábados recibirás en tu correo tu "Carta desde el Paraíso". No te la pierdas. En esta semana hablaremos de la manifestión celebrada en Oviedo contra el peaje del Huerna, de la llegada de las universidades privadas a Asturias y del crédito milmillonario del Gobierno de España para la expansión de la industria de defensa, del que claramente se beneficiará Asturias, con la ampliación o apertura de nuevos centro de trabajo destinados a producir vehículos blindados, sobre todo. También sobre los tanteos para instalar en Asturias una fábrica de coches chinos de la marca BYD, que es el acrónico en inglés de "Construye tus sueños". Si se instalase, sería casi un sueño para Asturias.
