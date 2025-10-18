El Desarme llega a Cataluña: la paz que dan los callos y los garbanzos con bacalao se saborea en Barcelona

La fiesta gastronómica ovetense del Desarme, recientemente declarada de Interés Turístico Nacional, ya no es sólo un placer que se pueda disfrutar en Oviedo. El Centro Asturiano de Barcelona se ha encargado de llevar a Cataluña este contundente menú asturiano compuesto de garbanzos con bacalao y espinacas, callos y arroz con leche de postre.

Los socios del Centro Asturiano de Barcelona disfrutante del Desarme. / .

Medio centenar de asociados disfrutaron este sábado del menú del Desarme en el restaurante sidrería Casa de Asturias, en una jornada gastronómica dedicada a saborear las delicias culinarias asturiana. El centro asturiano en la Ciudad Condal cumple así una de las funciones esenciales de las casas regionales asturianas: actuar como embajadoras de la cultura, las tradiciones y los atractivos del Principado.

El programa festivo también tuvo un complemento didáctico orientado a la salud de los socios del centro con una conferencia a cargo del presidente de la Fundación OAFI, la fundación internacional de la artrosis. El ponente fue el doctor José Vergés Milano.

José Vergés, durante la conferencia. / CAB

El Desarme, que en estos tiempos de nueva agitación bélica se publicita como “El menú de la paz” es una de las fiestas más antiguas de España. Sus orígenes se remontan a agosto de 1836 cuando los carlistas lograron entrar en Oviedo, llevándose las armas de la fábrica de armas del Fontán y el dinero del Ayuntamiento. Intentaron repetir la incursión en octubre, pero esta vez fueron rechazados. Tras la defensa, la Diputación organizó el 10 de octubre un gran banquete con legumbres, carne, embutido y sidra o vino, coincidiendo con el cumpleaños de Isabel II. Este hecho se considera el primer antecedente del Desarme.

Asistentes a la conferencia del doctor Vergés. / CAB

Sin embargo, el 19 de octubre los carlistas volvieron a atacar. La batalla fue dura, con numerosas bajas en ambos bandos, incluidos milicianos ovetenses. En su memoria se erigió un mausoleo en San Isidoro y, desde 1841 hasta 1936, y se celebró cada 19 de octubre un responso. No era una fiesta alegre, sino una conmemoración por los fallecidos.