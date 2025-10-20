El Sporting cree en GOD (Gelabert, Otero y Dubasín): el análisis desde México del sportinguista volador

Diego Álvarez Bada trabaja como sobrecargo de aviación en la línea bandera de México. Es fundador y presidente de la peña "La villa de Quini", la primera y la única peña sportinguista oficial en México y fuera de España. Hasta diez veces al año vuela a España para ver los partidos del Sporting.

El Sporting logró una victoria de pedigrí al imponerse 3-2 en el campo de uno de los gallitos de la categoría, el Valladolid. Fue un partido muy serio del equipo, especialmente en la segunda mitad, donde se notó la mano de Borja Jiménez, que empieza a darle una nueva identidad al conjunto rojiblanco.

El Sporting se adelantó pronto con un gol de Otero, que por fin se estrenó esta temporada tras una asistencia de Dubasin, quien le dejó el gol en bandeja. El Valladolid reaccionó buscando el empate, y lo consiguió mediado el primer tiempo. Pero tras el descanso, el Sporting supo leer mejor el partido, estando más ordenado, más sereno y con las ideas claras.

Un penalti sobre Dubasin permitió a Otero marcar el 2-1, y fue el propio Dubasin quien, con una asistencia de Gelabert, sentenció el encuentro con el 3-1. Un gol y una asistencia para el que fue el hombre del partido. Dubasin empieza a parecerse cada vez más al del año pasado, y junto a Gelabert y Otero forman lo que ya podríamos llamarlo la “GOD” del Sporting (Gelabert, Otero, Dubasin), un tridente que ilusiona y que es sin duda, uno de los mejores de la categoría.

En la parte defensiva, el equipo volvió a sufrir en los minutos finales, cuando el Valladolid recortó distancias en el 92, pero esta vez el triunfo no se escapó. Fue una victoria sin tanto sufrimiento, un partido bien manejado y que deja la sensación de que Borja Jiménez está sabiendo interpretar los partidos como no lo hacía Garitano.

El Sporting tiene un once muy competitivo de medio campo hacia arriba, aunque todavía necesita reforzar su solidez defensiva y ampliar su fondo de armario. Si las lesiones y sanciones respetan al equipo, hay motivos para la ilusión. Con Borja Jiménez en el banquillo, el equipo va de menos a más y empieza a mirar hacia arriba en la clasificación.

Otro nombre propio que empieza a destacar es Justin Smith, que está encajando muy bien en el once y mostrando partidos de calidad. Tras un lógico periodo de adaptación, empieza a hacerse notar en el mediocampo junto a Corredera, formando una pareja equilibrada y con proyección. Justin puede ser una pieza clave este año, y quién sabe, si sigue a este nivel, quizá logre una convocatoria con la selección de Canadá para el Mundial de 2026, que se jugará precisamente aquí, en México, junto con Estados Unidos y su propio país. Sería un bonito guiño para quienes seguimos al Sporting desde este lado del Atlántico.

Desde México, en la Peña La Villa de Quini, vivimos el partido con la emoción de siempre. Aunque el horario tempranero para un domingo a las 8:15 de la mañana no permite reunirnos físicamente, además de las distancias que hay en la Ciudad de México, el grupo de WhatsApp que tenemos en la peña echa humo con cada gol, cada jugada, cada penalti. Comentamos, sufrimos y celebramos juntos, manteniendo viva la llama sportinguista pese a la distancia. Somos pocos, pero ruidosos, y cada victoria como esta nos hace sentir más cerca de El Molinón.

Falta mucho camino, pero hoy el sportinguismo vuelve a creer.

Porque aunque estemos lejos, el corazón late igual. Este Sporting tiene alma, tiene ambición y, sobre todo, tiene una afición que no entiende de distancias. Una victoria de prestigio que refuerza la esperanza de volver a soñar.