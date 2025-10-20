El baile del Pericote, Asturias Patria Querida, clases de tambor...en Alcobendas (así fue el curso de Asturianía)

La Casa de Asturias de Alcobendas (Madrid) celebró este fin de semana el segundo curso de Extensión de la Asturianía, organizado por la Dirección General de Emigración del Principado, liderada por Olaya Romano. En la actividad, que tuvo lugar en la sede del centro, participaron 61 representantes llegados de distintos centros asturianos distribuidos por todo el país.

Estos cursos suponen la continuación de la Escuela de Verano de Asturianía, que se celebra en el Principado. La diferencia es que, en los cursos de Extensión, son los profesores quienes viajan a los centros fuera de Asturias para impartir la formación.

Las clases que se impartieron en Alcobendas abarcaron distintas disciplinas, como la gaita, el tambor, el baile o la pandereta, y su objetivo es mantener vivas las raíces culturales y musicales de la región. El profesorado procedió de la Escuela de Música Tradicional de Oviedo, con la que el Principado mantiene un convenio vigente a través del Ayuntamiento de la capital.

Una de las clases del curso de Extensión de la Asturiania / LNE

No es la primera edición de estos cursos, que se recuperaron en 2023 y, desde entonces, se han celebrado también en Alicante y en Buenos Aires.

"El curso se impartió con la misma ilusión, cariño y orgullo de siempre. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los profesores Balbino, Ricardo, Manolo y Laura por su extraordinaria labor y dedicación, compartiendo con todos nosotros sus amplios conocimientos y pasión por la cultura asturiana. También extendemos nuestro reconocimiento al Principado por su apoyo constante y su esfuerzo", explica Antonio Uría, presidente de la Casa de Asturias de Alcobendas.

Una de las clases, en el exterior del centro / LNE

"La valoración general fue muy positiva. Todos los participantes salieron encantados con los profesores y con la organización. El curso concluyó con un emotivo acto final en el que se interpretaron 'El Xuanín de Mieres', el baile del Pericote y, como no podía ser de otra manera, cerramos con 'Asturias, Patria Querida', símbolo del sentimiento y la unión de todos los asturianos", añade Uría.

"Con estos cursos perseguimos un doble objetivo. Por un lado, mantener la vinculación con Asturias a través del aprendizaje de quienes luego imparten talleres de baile, percusión, gaita y otras actividades tradicionales en los centros. Y por otro, fomentar el acercamiento entre los propios centros asturianos", asegura Olaya Romano, directora general de Emigración.

"Más allá de la formación, es una oportunidad de convivencia y de conocernos mejor. Lo que nos han trasladado ha sido gratitud y reconocimiento al esfuerzo organizativo —porque no es sencillo coordinar toda la logística—, así como el deseo de que se celebren más ediciones a lo largo del año. Creo que eso demuestra que el formato funciona y que realmente lo disfrutan", destaca.