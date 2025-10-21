Un “club de la fabada”, una folixa “p’alloriase” y una fartura de nostalgia: tras el rastro del asturiano en los periódicos de México

“El correo español”, un periódico que se editó en Ciudad de México en el tránsito del siglo XIX al XX, publicó un lunes de agosto de 1911 una oda en verso que proponía en endecasílabos y heptasílabos la constitución de un “club de la fabada” en México. Se explicaba allí que el autor, Martínez de la Vega, director de la revista del Centro Asturiano de la capital azteca, se levantó en una comida de homenaje a dos benefactores de la institución para recitó su propuesta y concretar que “nuestra dotrina ye: comer pantrucu, / xamón, tocín, morciella y chorizucu, / arrexuntáu tou ello coles fabes, / y non pensar en les costiones graves; / porque graves costiones / ñunca ficieren güenes dixestiones”. El 22 de septiembre de 1907, en el mismo medio había aparecido una “carta abierta” de agradecimiento al “Gaiteru de Llibardón” por su actuación en la romería mexicana de Covadonga –“fue grande mio entusiasmu al oíte tocar”–, y mucho antes, en febrero de 1882, las páginas de “El centinela español” incluyeron un poema que daba salida en en cuartetos consonánticos a la "señardá", a la nostalgia de la tierra y la lejanía de la madre. Lo firmaba en Pachuca un tal Felipe Estrada que decía que “dar besos a mio ma ye el mio anhelu, / dir asfoyaces y deprender a enriestrar, /chapuzame ena fuente del Caxellu,/ sería too pa mi más que la… mar”.

Todo eso está escrito y publicado en periódicos de México, todo en asturiano y firmado entre 1870 y 1930 por emigrantes de los que apenas ha quedado noticia… Hay poemas y piezas en prosa, reflexiones políticas y chistes, anuncios publicitarios, versos religiosos, exaltaciones nostálgicas... Y al parecer, las hemerotecas guardan muchísimo más de lo que acaba de ser recopilado y editado en dos volúmenes que la Academia de la Llingua Asturiana ha incluido en su colección de “Cartafueyos de lliteratura escaecida”.

“Escritos asturianos en Méxicu” recupera trece textos de diez autores que fueron publicados a lo largo de esas seis décadas en diez periódicos generalistas mexicanos. Lluis Ánxel Núñez, rescatador vocacional de tesoros ocultos del asturiano, y el filólogo, escritor y profesor Xuan Xosé Sánchez Vicente han reunido una selección de textos de autores desconocidos, o de escritores efímeros y olvidados que de su mano han vuelto un rato a la vida para dar fe, apunta Núñez, de que “el asturiano estaba arraigado en la sociedad emigrante”. O tal vez de que aquella gente, apostilla Sánchez Vicente, usaba el asturiano para llorar la patria perdida.

Núñez, que busca por deleite el rastro del asturiano en la historia publicada, encontró “por casualidad” una rareza mexicana de finales del XIX y tirando del hilo le salieron muchas más. Tantas que lo publicado es únicamente “la punta del iceberg” de todo lo que hay, afirma. O de todo lo que, sabiendo buscar, se puede encontrar en México y en los múltiples destinos de la explosión migratoria con la que miles y miles de asturianos poblaron Latinoamérica en aquel bullicioso tránsito entre siglos.

Si hace aquí un paréntesis, Lluis Ánxel cuenta que en su concienzuda búsqueda ha dado con la reseña de una conferencia publicada en 1925 en el diario barcelonés “El Diluvio” en la que el ingeniero, empresario y político gijonés Romualdo Alvargonzález contradecía con sus propios cálculos las estadísticas oficiales sobre el volumen de la emigración asturiana por el mundo: según las suyas, la colona de expatriados tenía entonces nada menos que 750.000 personas...

Acierte o exagere, no extraña el abundante rastro escrito que lo asturiano ha dejado en América y del que la parte recién publicada es sólo, queda dicho, una pequeña muestra. Los editores han escogido textos inéditos en España, no publicados a la vez en medios asturianos, y han venido a dar a una selección heterogénea de textos de literatura “popular” donde se leen romances, versos y prosas y alguna pieza teatral dialogada...

Se vierten opiniones políticas y hay escritos cómicos, una publicidad versificada de la sidra El Gaitero, la descripción rimada de una esfoyaza o una exaltada invitación a la fiesta de Covadonga de 1903 en México: “¡Mialma, mialma, que ye p’alloriase cualesquiera! Per do quiera que vaya, non oise falar d’otra cosa más que que de la romería de Covadonga; pelo que estoi viendu, esta’ndiañada romería non va dexar vieyu nel pueblu, pos hasta yo, que nunca di nin garitu formientu per estar nuna romería, paez qu’agora tengu metíu nel mio pelleyu’n formigueru…”

Firma esta crónica con pseudónimo un tal “Xuacu Saltasucos”, y en general casi todo es así: “No sabemos nada de la mayoría de los autores”, afirma Sánchez Vicente, pero sí que están unidos por el empleo de un asturiano normalizado, “rico”, muy parecido al actual, enlaza, y a su estela “la preclara demostración de que la llingua era una fuerte seña de identidad entre los emigrantes”. Sus escritos iban dirigidos a la colonia española y asturiana emigrante, de ahí la abundancia de las referencias a la tierra de origen y sus costumbres y la frecuente exaltación de la “señardá”.

La edición de Núñez y Sánchez Vicente acompaña la reproducción de cada original con una transcripción actualizada en la que se incluyen algunas correcciones necesarias para su comprensión en una lectura actual. A continuación, se reproducen algunas muestras de los textos recogidos en los dos volúmenes.

"Club de la fabada", publicado el 28 de agosto de 1911 en "El correo español" de México, con la firma de Martínez de la Vega ¡Fabes, fabes! Agora qu'esti mundo ta regüeltu lo mesmo qư’un regatu nel inviernu atuxíu, ye un profundu anhelu de tou hombre mentecatu facer un club, ruidosu como el buyiu d'un osu: unos cuantos hombrinos, de gũena voluntá pero probinos, soñando con Asturias, la so amada, con xera al vese lloñe d'aquel suelo que non tien parigual baxo del cielu, hobieren esti Club de la Fabada, que será, Dios mediante, si non lo ye al presente, en tiempo venideru, non distante, almiración y pasmu de la xente. ¿Que cuál ye la dotrina -dizme un cucu- d'esti club? -Doi rempuesta a la pregunta, por si acasu dalgún non lo barrunta: nuestra dotrina ye: comer pantrucu, xamón, tocín, morciella y chorizucu, arrexuntáu tou ello coles fabes, y non pensar en les costiones graves; porque graves costiones ñunca ficieren guenes dixestiones.

"La Covadonga", publicado el 17 de agosto de 1903 en "El correo español", con la firma de "Xuacu Saltasucos" ¡Mialma, mialma, que ye p’alloriase cualesquiera! Per do quiera que vaya, non oise falar d’otra cosa más que que de la romería de Covadonga; pelo que estoi viendu, esta’ndiañada romería non va dexar vieyu nel pueblu, pos hasta yo, que nunca di nin garitu formientu per estar nuna romería, paez qu’agora tengu metíu nel mio pelleyu’n formigueru. iToi llocu, asi Dios me salvel, qu'a los sesent'añus te yo pensandu'n rapaces y romeríes, cuandu debia tar meyor apigazando al Ilau del fueu, ¡non paez más que coses del diañu! ¡El Cristu de les Cadenes m'asista! Peru de todes estes coses tien la culpa esi'ndiañáu rapaz, Xuanín, el fíu de la Xarrica, que non paez sinón que foi fechu d'una costiella del demoniu pa tentar. Foi el casu, que tandu'l sábadu fai ochu díes e'na tabierna de Manín Tielve, falóme asina'l rapaz: Non sea bobu, tíu Xuacu, non sea bobu, esta romería tiên que ruxir hasta nel mesmo Asturies; falandu, falandu, díxome qu'iben facer una corrida de torus qu'iba dexar pasmáu a todu'l pueblu, y una misa. ¡Válgame San Pedru qué misa!, la más grande y más bona de todu'l añu. (...) Non vaya creese qu'estu ye falancia mía, la romería tien que ser comu delguna de les que fain nel mesmo Asturies; non habrá rosquiIleres de Lluancu nin tampoco ablaneres de Candamu, peru ha haber más de cuatru güeyinus capaces d'alloriar al más plantáu. Aunque non ha haber cebellazus, non han faltar les dances con gaita y tambor, bones músiques y sobre todu muches tabiernes qu`anque nun tengan pelleyos de vinu como les d'allá, han tener bones pipes de sidra y cerveza, que ye más sanu y menus borrachu.