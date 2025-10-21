Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crónicas desde Ingolstadt: un cormorán llega al Danubio, que fluye como el jazz

La ciudad se prepara para celebrar el Ingolstädter Jazztage del 4 al 15 de noviembre, que este año cuenta con la visita especial de Elvis Costello

Chusina Carrero Moure.

Chusina Carrero Moure.

Chusina Carrero Moure

Chusina Carrero Moure

Chusina Carrero Moure firma sus "Crónicas desde Ingolstadt", una serie de artículos sobre la vida cotidiana de una asturiana en Alemania. La autora de estas crónicas desde esta ciudad alemana del estado de Baviera se define así: "Nací en Oviedo y viví toda mi juventud en Salinas, estudié Filología en la universidad de Oviedo, viví en muchos lugares de España y, desde hace diez años, estoy en Alemania, aprendiendo de esta tierra y enseñándoles nuestra lengua y nuestra cultura".

Aunque la temperatura de hoy me haya permitido tomar el sol a mediodía y pensar en el verano, no deja de ser una ilusión, ya que llegan por todos lados señales de alarma: llega el otoño El cormorán ha dejado el lago para posicionarse en su roca en medio del Danubio, en esa roca que no abandonará hasta bien entrada la primavera y en la que extiende las alas cada vez que sale un rayo de sol. Los conejos que invaden los parques en primavera se van retirando para dejar paso a las ardillas y a los erizos. Cuando atravieso la ciudad en bicicleta, los carriles bici están llenos de erizos de castañas, de avellanas y de las hojas de los árboles. La niebla ya se ha instalado en la ciudad tras un verano que ha sido, por lo menos para mí, demasiado corto. Me ha sabido a poco. 

Un cormorán en el Danubio.

Un cormorán en el Danubio. / Ch.C.M.

Y ahora a esperar. Tengo que reconocer que me da miedo pensar en cinco largos meses, o quizás aún más, de nieblas, temperaturas bajo cero, humedad y a veces semanas y semanas sin un rayo de sol y de días cortos. Pero con el otoño llega a nuestra ciudad el jazz. Y del jazz al cielo, porque en Ingolstad el jazz nos acerca al cielo, al cielo desde hace la friolera de hace casi cuarenta años con la visita de monstruos de la música como Miles Davis, Ray Charles, Al Jarreau, Chick Corea, Paco de Lucia… y tantos otros. La ciudad se llena de música, de ese jazz en el que la improvisación, el buen gusto, la generosidad, la comunicación perfecta y la alegría hacen olvidar la niebla, el frío y la nostalgia. Y aún en los tiempos de crisis que corren la organización del festival ha luchado para seguir adelante ofreciendo doce días de buen jazz para todos los gustos y a todos los precios. Jazz en los bares, en iglesias, en el teatro, en centros culturales, en el hotel, en los colegios… y lo mejor de todo es que el poso de esos cuarenta años ha dejado en esta ciudad una cantera de jóvenes músicos que adoran el jazz y que serán, con toda seguridad, figuras del mañana. 

Por fortuna, podré verlo todo “hinter den Culissen”, desde detrás del telón os lo contaré. Ingolstädter Jazztage, del 4 al 15 de noviembre. Este año con la visita especial de Elvis Costello.

El cartel del festival de jazz de Ingolstadt

El cartel del festival de jazz de Ingolstadt / .

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
  2. Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
  3. Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
  4. Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
  5. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  6. Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
  7. El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
  8. Rocío Carrasco habla alto y claro tras su separación de Fidel Albiac: 'Dos meses fuera

El consejo de Duro aprueba el plan de reestructuración, que aún deben confirmar los bancos acreedores

El consejo de Duro aprueba el plan de reestructuración, que aún deben confirmar los bancos acreedores

Aviso a los trabajadores que hicieron la mili y están cerca de jubilarse: los años cotizados que le corresponden para cobrar la pensión por el servicio realizado

Aviso a los trabajadores que hicieron la mili y están cerca de jubilarse: los años cotizados que le corresponden para cobrar la pensión por el servicio realizado

La deuda pública se modera al 103% del PIB en agosto

La deuda pública se modera al 103% del PIB en agosto

Eric Bailly da la clave de lo que precisa el Real Oviedo para empezar a sumar: "Necesitamos siempre a la afición, pero la gente que tiene que sacar esto somos nosotros"

Eric Bailly da la clave de lo que precisa el Real Oviedo para empezar a sumar: "Necesitamos siempre a la afición, pero la gente que tiene que sacar esto somos nosotros"

Fallece Pilar González del Valle, Marquesa de la Vega de Anzo que "siempre se sintió moscona"

Fallece Pilar González del Valle, Marquesa de la Vega de Anzo que "siempre se sintió moscona"

Amor Romeira suelta la bomba con la nueva pareja de Irene Rosales: "Es un hombre casado. No se ha separado"

Amor Romeira suelta la bomba con la nueva pareja de Irene Rosales: "Es un hombre casado. No se ha separado"

Declara una de las acusadas por la muerte de un joven gijonés en un piso de citas: afronta los delitos de robo continuado y de omisión de socorro

Declara una de las acusadas por la muerte de un joven gijonés en un piso de citas: afronta los delitos de robo continuado y de omisión de socorro

El PP de Pravia acusa al alcalde de "ocultar" que Salud ordenó el pasado verano el cierre de las piscinas exteriores

El PP de Pravia acusa al alcalde de "ocultar" que Salud ordenó el pasado verano el cierre de las piscinas exteriores
Tracking Pixel Contents