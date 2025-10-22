La banda de gaitas con mayoría de nativos americanos que ya suena en Oviedo… Florida

Nada tiene de especial que el “Asturias, patria querida” suene a la gaita en Oviedo. Pero si ese Oviedo está en Florida y más de la mitad de la banda la forman jóvenes nativos americanos sin ascendencia hispana la historia empieza a salirse de lo común. Tanto, que puede que fuera la primera vez. El minuto y medio de interpretación del himno regional, dentro de la programación del festival de celebración de la hispanidad “Viva Oviedo”, tuvo trazas de gran estreno para el grupo asturamericano que nació del empeño de José Vázquez, un empresario de madre llanisca y padre gallego que vino al mundo en Venezuela y lleva trece años viviendo en este Oviedo que eligió por el nombre. Al ver que se torcía el rumbo de su país de origen, buscó destino abriendo un mapa de Estados Unidos y dio con esta ciudad que se llama como la capital de su tierra materna…

Se dejó guiar por el azar y para no perder la conexión emocional con la madre que le cantaba el “Pericote”, un poco también para estrechar la distancia entre los dos oviedos, Vázquez sorteó todos los obstáculos del camino, hizo que doce gaitas cruzaran el Atlántico y por fin, este domingo, al final de un tortuoso proceso con no pocos desvelos y sobresaltos, consiguió un debut en público para la banda más pintoresca del folclore tradicional asturiano.

De momento, son ocho, y todos los que no son él ni sus dos hijos, Sebastián y Santiago (el director), han nacido en Estados Unidos y no habían oído hablar de Asturias ni de la gaita asturiana hasta que José fue a dar una charla a su instituto. “Nos falta afinar, ensamblar y mejorar muchas cosas, musicalmente aún falta bastante por andar”, asume Vázquez, “pero lo importante era empezar” y eso ya lo han hecho.

No está nada mal si se tiene en cuenta que en el año escaso que ha pasado desde que recibieron las gaitas “tuvimos un montón de altas y bajas, nos quedamos sin lugar de ensayo y profesor patrocinador, perdimos mucho tiempo en burocracia y dos de los chicos que tocaron el domingo lo hicieron con sólo dos sesiones de práctica…” Los nombres de los componentes permanentes de la banda no dejan mentir sobre sus orígenes. Junto a los tres componentes de la familia Vázquez forman el grupo Meredith Lee, Emma Taylor, Emily Kee, Katelyn Barlow y Jonah Frank, los dos últimos ausentes en el festival, ella por enfermedad y él porque ese día “tenía final del campeonato de fútbol local ese día. Ganaron”.

Los de la banda, también. Como una victoria interpreta José Vázquez “la expresión de felicidad auténtica” de sus pupilos, su “sensación de estar viviendo algo que les gustaba, que les llenaba, y ese es el objetivo de todo esto además de transmitir nuestras tradiciones y un poco de la asturianía…” Los presentó la alcaldesa del Oviedo de Florida, Megan Sladek, y no faltó el asturiano Francisco Fernández Rubiera, profesor de la Universidad Central del Florida y cónsul honorario de España en Orlando, vestido para la ocasión con un jersey con un enorme nombre y escudo del Oviedo original.

Ya habían hecho una primera “presentación informal”, sin trajes tradicionales, tocando “El mandilín” en la fiesta del primer centenario del Oviedo floridano, en marzo de este año, pero el festival hispano de este octubre ya se puede considerar un debut con picadores, o en este caso con capa y montera picona. Para vestirse quisieron unas capas del estilo de las que luce la Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo”, pero conseguirlas tampoco fue una tarea sencilla. Las acabó confeccionando Carolina Álvarez-Vázquez, la esposa de José, después de varios intentos de comprarlas y de seguir hasta Ecuador el rastro de las que vio que llevaba una tuna…

“Dimos con unos patrones en una revista antigua y Carolina hizo una versión”, explica el empresario, que tenía que ser necesariamente distinta de la original. Para empezar, ésta es de paño ligero, porque la lana se lleva mal en el clima de Florida. Gustó. “A la gente de la ciudad le ha encantado”, celebra Vázquez. “Fuimos bastante protagonistas de muchas fotografías” y “los chavales iban por el recinto del festival con ellas, no se las querían quitar”.

José Vázquez, con tres de las componentes de la banda de gaitas. / J. V. G.

¿Y qué hacen cinco jóvenes estadounidenses sin familia hispana tocando la gaita en Florida? “Son adolescentes, y todo lo que sea un poco estrafalario desde su punto de vista americano les llama la atención”, empieza respondiendo Vázquez. “Hice unas presentaciones en la escuela y debieron de pensar ‘esto es lo bastante raro como para que me guste’…. Y empezaron a acercarse, a preguntar. Les gustó. Casi todos conocían la gaita escocesa, ninguno tenía ni idea de la existencia de la asturiana y les interesó”. Una de las claves debió de estar en las charlas en el Oviedo High School, en las que aquel señor les decía cosas como que “nadie que toque la gaita puede ser una persona tímida, porque no hay forma de hacerlo discretamente”.

Aquellas doce gaitas transatlánticas

Hace algo menos de un año que José Vázquez tiene en su poder las doce gaitas que cruzaron el Atlántico gracias a una donación de la Fundación Cajastur, a cuyo director general, Carlos Siñeriz, agradece el promotor su receptividad. Buena parte de la responsabilidad del avance del proceso la tiene él, abunda Vázquez, y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que le atendió personalmente cuando se dirigió al Ayuntamiento en busca de ayuda y puso a su disposición los conocimientos del director de la banda de gaitas “Ciudad de Oviedo”, José Manuel Gutiérrez, “Guti”, para que les instruyera en el manejo de los instrumentos.

Pero esa predisposición fue sólo el principio. Los apoyos en Asturias se torcieron hasta el obstáculo al tratar de abrirse camino en Florida. Tropezaron contra la burocracia estadounidense, que para constituirse como banda les exigía el patrocinio del instituto de Oviedo. Allí al principio no les conocían y no lo vieron claro. “Nos ofrecieron la opción de formar en lugar de la banda un club de gaitas, que sería algo así como una agrupación estudiantil y que necesita disponer de un ‘profesor patrocinador’”. Pero esa fase también les dio problemas hasta que encontraron a Jordan Orlewicz, un docente de origen polaco que les sigue apoyando de forma consistente, “igual que las profesoras del área de español”.

Hubo otros impedimentos, escollos en su ruta de búsqueda de lugares para ensayar o para guardar los instrumentos, pero Vázquez vaticina que todo va a cambiar a partir del espaldarazo de su pequeña presentación en sociedad en el “Viva Oviedo” del domingo. Los primeros pasos suelen ser los más duros y ellos ya los han dado. Para los siguientes, el promotor de la banda sigue teniendo entre ceja y ceja el espectáculo previo a los partidos de los Oviedo Lions, el equipo de fútbol americano de la escuela secundaria de la ciudad, y “la idea de que pudiéramos abrir los partidos con la banda, que es algo distintivo que nadie más que nuestra escuela tiene”. Pero para eso hay que cubrir más papeles y hacer frente a más burocracia. Estaría bien para el próximo curso, aventura Vázquez, que también quiere llegar a lo que allí llaman el “Showcase”, “unos festivales internos de la escuela donde se muestran las habilidades de estudiantes o grupos. En las celebraciones de fin de curso siempre se toca el himno de la escuela. Lo hemos estado practicando y ya suena bastante bien…”