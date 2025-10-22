El sociólogo y politólogo Francisco Llera ingresará en la Academia de Ciencias Morales y Políticas

El caraviense Francisco Llera Ramo, catedrático emérito de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco y fundador y director del Euskobarómetro, ocupará la medalla número 38 de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. La designación reconoce el medio siglo de dedicación del profesor asturiano a la docencia y la investigación en las universidades de Deusto, Pablo de Olavide y, sobre todo, del País Vasco, y sus esfuerzos en favor de la democracia y contra el terrorismo en los años más duros de ETA. Llera reemplazará en la nómina de ilustres miembros de la institución al filósofo y politólogo madrileño Dalmacio Negro Pavón, fallecido el pasado diciembre, y obtiene un puesto al que también aspiraban José María Peiró, catedrático emérito de Psicología de la Universidad de Valencia, y Salvador Rus, catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad de León.

La prestigiosa institución, la quinta más antigua de las diez Reales Academias del Instituto de España, añade así a Llera a la nutrida lista de insignes miembros asturianos que abrió Pedro José Pidal, marqués de Villaviciosa, primer presidente del organismo a partir de 1857, y cierra por el momento el presidente actual, el jurista y politólogo Benigno Pendás. En el siglo y medio largo que separan a uno y otro, por las salas de este “espacio de encuentro y debate de los saberes sociales, económicos, filosóficos y político- jurídicos” han pasado, entre otros muchísimos, juristas de prestigio como Adolfo Álvarez-Buylla o Adolfo González Posada, el expresidente del Congreso Melquiades Álvarez, el diputado Constantino Fernández Vallín, exministros como José María Fernández Ladreda o Julián García San Miguel, el escritor Valentín Andrés, el economista Juan Velarde o los exjefes de la Casa del Rey Alberto Aza y Sabino Fernández Campo.

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad de Deusto, Francisco José Llera Ramo (Caravia Alta, 1950) ha desarrollado una extensa carrera docente e investigadora que incluye estancias en las universidades estadounidenses de Yale y Georgetown. Además de fundar el Euskobarómetro, que dirige desde 1995, ejerció como viceconsejero del Gobierno Vasco (1995-1998) y director del Instituto Vasco de Estadística del Gobierno Vasco y su compromiso con la democracia y la lucha contra el terrorismo le hizo sentir las amenazas de ETA y recibir condecoraciones como la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil o la Insignia de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo. Participó en la Comisión que diseñó el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria y forma parte de la Comisión Ejecutiva y del Patronato de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.

Orgulloso miembro de la diáspora asturiana, ha dedicado una parte notable de su labor al estudio de la cultura, la lengua y la identidad del Principado. Ha sido el responsable de los “Estudios sociolingüísticos de Asturias” y es miembro de número de la Academia de la Llingua Asturiana.