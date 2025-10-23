La otra (y desconocida) conexión asturiana de Eduardo Mendoza, "Princesa" de las Letras: un tío abuelo millonario que instaló la primera línea eléctrica de Avilés

Leopoldo González-Carbajal y Zaldúa, cuando murió, lo hizo con 725.886,8 dólares norteamericanos en el bolsillo (o en la cartera, o donde fuera). Eso sucedió en 1909, o sea, al cambio y todo lo demás, este prócer avilesino dejó este mundo manejando -más o menos- 22,3 millones de euros de los de ahora, de los contantes y sonantes; millonario sin par, el empresario fue tío abuelo del flamante ganador del premio “Princesa de Asturias” de las Letras: el novelista catalán Eduardo Mendoza, el de “Sin noticias de Gurb” o “Riña de gatos. Madrid 1936”. Aunque ni el uno, ni el otro se conocieron en persona (el escritor es de 1943).

González-Carbajal y Zaldúa tiene hueco eterno en la historia económica avilesina: en 1891, señala el profesor José Manuel Prieto, “construye una planta de energía eléctrica y la red de distribución” que luego donó al Ayuntamiento. Fue la primera de todas. El señor que puso luz en la ciudad y el que escribió “La ciudad de los prodigios” son algo familia. Lo sabía Mendoza. Mendoza dijo que Asturias le encanta, tanto como para señalar que su abuela había nacido en la región: lo hizo en Avilés. Pero lo hace sin mucha militancia. El miércoles pasado, en el Niemeyer, cuando le tocó hablar de Gonzalo Suárez y de Armando Palacio Valdés -fue él quien los puso en la misma frase- señaló: "¿Quién se acuerda de Armando Palacio Valdés? Sí, quién se acuerda, verdaderamente. Bueno, el hecho de que Palacio Valdés y Suárez sean dos asturianos no influyó para nada en mi predilección. Gonzalo Suárez era en realidad una figura barcelonesa. Era un periodista. Y combinaba el periodismo callejero muy moderno y muy desvergonzado. Y crónicas de fútbol y otras cosas que me fascinaban. Y además cuentos y guiones de cine. Bueno, era un hombre polifacético. Y solo secundariamente era asturiano", explicó el autor del prólogo de “La suela de mis zapatos”, la recopilación de las crónicas deportivas del asturiano (de Oviedo de toda la vida).

Leopoldo González-Carbajal y Zaldúa, el tío abuelo de Eduardo Mendoza. / LNE

El escritor Miguel Solís Santos ha rastreado las pistas que Eduardo Mendoza dejó de su pasado asturiano. Él dijo que su abuela se llamaba Luz Arias-Carbajal, pero el padrón avilesino de 1874 sólo recoge una: Luz Arias González-Arias. Esta circunstancia -la reducción de los apellidos compuestos- era cosa habitual en aquellos años decimonónicos. Cuando finalizó el encuentro de Mendoza con sus lectores avilesinos -el miércoles- se le acercó un ciudadano y se identificó como “casi familia”. Fue él quien le habló del I Marqués de Pinar del Río como vínculo común entre ambos: del ciudadano -de Salinas- y del novelista. La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, fue testigo de esta anagnórisis espacio temporal.

En este padrón de 1874 se recoge que Luz Arias era hija de Alejandro Arias y de Gaspara González-Carbajal y, además, hermana de Juan Arias y hermanastra de Prudencia Pumariega (era hija de Gaspara). Todos vivían en la plaza de la Constitución, 4 y eso está en el inicio de la calle de la Ferrería, justo cuando se convierte en Parche. El ciudadano que se encontró con Mendoza se lo hizo señalar. En la casa familiar de los Arias González-Carbajal ahora el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Avilés, o sea, la abuela de Mendoza no podía ser más avilesina.

El hilo que une a Mendoza con el marqués de Pinar del Río tiene su hilván en el último tercio del siglo XIX. Leopoldo González-Carbajal, el millonario, era hermano de Gaspara, la madre de la abuela de Mendoza.