Gondán luce sus barcos en Madrid: "Exportamos desde un pequeño rincón de Asturias los buques más avanzados del mundo"

Astilleros Gondán, compañía asturiana de referencia mundial en la construcción de buques, con sede en Figueras (Castropol), inauguró esta mañana en Madrid la exposición “Un astillero, una familia”, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.

La muestra, organizada con motivo del centenario de este emblemático astillero familiar que fabrica barcos para todo el mundo desde Asturias, da continuidad a la que se presentó hace unas semanas en la Cámara de Comercio de Oviedo.

Álvaro Platero, en la exposición / LNE

El acto de inauguración tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela. A continuación, los asistentes visitaron la exposición, situada en una de las salas del recinto.

En el acto intervinieron Álvaro Platero, presidente de Gondán; su hijo, Álvaro Platero, vicepresidente de la compañía; Antonio Crucelaegui, director de la Escuela; José Julián Chaparro, vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid; y José Francisco Fernández, secretario general de Pymar, la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados de España y que también preside Platero (padre).

“Cuando empezamos a trabajar en Noruega dimos un gran paso adelante en tecnología. Nada tiene que ver lo que fabricamos ahora con lo que hacíamos en el año 2000”, señaló el presidente de Gondán, quien destacó el reciente proyecto de un barco no tripulado construido por el astillero.

Un momento de la inauguración / LNE

Platero recordó cómo, hace décadas, “se vino abajo el mercado de la pesca”, lo que llevó a Gondán a especializarse en otros tipos de buques, como remolcadores o barcos de apoyo a petroleros y parques eólicos. En la actualidad, la compañía también fabrica buques para la industria de defensa.

Por su parte, Álvaro Platero hijo, vicepresidente de la empresa, destacó la evolución de Gondán “gracias a la gente que llevaba el timón y que supo inculcarnos conocimiento a las nuevas generaciones”, y puso en valor el hecho de “exportar, desde un pequeño rincón de Asturias, los barcos más avanzados del mundo”.

José Francisco Fernández, secretario general de Pymar, definió a Gondán como “un ejemplo de lo que representa la industria naval”.

Tras el acto, los asistentes recorrieron la exposición, que reúne fotografías y documentos sobre la historia de la empresa, además de numerosas maquetas de los buques construidos por Gondán en los últimos años, entre ellos el lujoso Sea Cloud, el barco no tripulado para labores de mantenimiento de instalaciones submarinas y uno de los remolcadores híbridos más avanzados del mundo.