Los 300 héroes asturianos en la II Guerra Mundial: el capitán Joe Benito, condecorado piloto de combate con casi 100 misiones

El proyecto de investigación "Asturians under american flag" ("Asturianos bajo bandera americana"), desarrollado por expertos asturianos en historia militar, ha logrado rescatar 300 biografías de descendientes de emigrantes asturianos que lucharon en las filas del ejército de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial y en otros conflictos posteriores como la guerra de Corea o la de Vietnam. La mayor parte de ellos eran hijos de asturianos que se habían establecido en Tampa (Florida). Muchos de ellos lograron brillantes hojas de servicio y algunos, la más altas condecoraciones del Gobierno estadounidense. Este artículo resume una de esas 300 biografías de los héroes que dio la emigración asturiana a América.

Joe Manuel Benito nació en Tampa (Florida) el 28 de agosto de 1922. Fue el ultimo de cuatro hermanos hijos del matrimonio formado por el asturiano Luis Benito Valle, nacido en Infiesto en 1890, y por María Concepción Bonera, una ovetense nacida 1891.

Benito, como tantos descendientes de emigrantes asturianos de lucharon en la filas estadounidenses durante la II Guerra Mundial, estudió en el Hillsborough High School de Tampa. Allí fue un destacado deportista. Formó parte del equipo de béisbol del instituto en 1939 y 1940. Antes de alistarse en la Fuerza Aérea de Estados Unidos el 20 de octubre de 1942, trabajó en la Weil-Mass Co y en la Jensen´s Inc.

Una vez en la Fuerza Aérea, asistió a la escuela de vuelo básica Gunter Air Force y obtuvo su calificación como piloto de combate en Marianna Army Air Field en marzo de 1944. En julio de ese mismo año es asignado al 87º Fighter Squadron (79º Fighter Group) de la 12th Air Force. Benito estaba a los mandos de un P-47 Thunderbolt (el “Sack Time Baby”), en la base italiana de Fano.

El P-47 Thunderbolt fue uno de los principales cazas de las USAAF en la Segunda Guerra Mundial y sirvió con las fuerzas aéreas aliadas, incluidas Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. Escuadrones mexicanos y brasileños que combatieron junto a Estados Unidos, también volaron el P-47.

Iba armado con ocho ametralladoras Browning M2 de calibre 50, cuatro en cada ala, y como cazabombardero podía llevar cinco cohetes de 127 mm o una carga de bombas de 1103 kg. Cuando estaba completamente cargado pesaba hasta ocho toneladas, convirtiéndolo en uno de los aviones de caza más pesados de la guerra. El P-47 demostró ser efectivo en el combate aéreo frente a la Luftwaffe, pero demostró además ser especialmente capaz en el papel de ataque a tierra.

Desde la base aérea de Fano, en Italia, el piloto José Manuel Benito realizó misiones, en seis diferentes campañas, sobre Francia, Alemania, Yugoslavia, Austria e Italia. Fue condecorado con la Distingished Flying Cross y recibió cuatro Air Medals. Finalizó la Segunda Guerra mundial con el grado de capitán, después de haber desarrollado 93 misiones de combate. El capitán Benito regresó a casa, sano y salvo, el 6 de noviembre de 1945.

Después de la guerra, Joe se graduó en la Universidad de Florida y siguió demostrando sus actitudes para el deporte. Jugó en el cuadro interior de los Tampa Smokers en la antigua y altamente competitiva Liga Intersocial. Contrajo matrimonio con Mary y tuvo dos hijos, Mike y Joe. Trabajó en la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Hillsborough, donde permaneció durante 40 años.

Joe Manuel Benito falleció “pacíficamente” –según el obituario publicado por el “Tampa Bay Times”- el 16 de abril de 2015. Sus restos descansan en el Cementerio Nacional de Florida. Sus seis nietos -Zack, Courtney, Vincent, Joseph, Brianna y Eddie- lo llamaban cariñosamente "Grandpepe".