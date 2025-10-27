Cumbre en Valladolid de los "gaiteros en el exterior": los maestros que expanden el sonido de Asturias

La gaita no conoce fronteras. Y este sábado esto se hizo patente en el Centro Asturiano de Valladolid, que acogió la VI edición del Concurso de Gaiteros en el Exterior. “Es una cita que, año tras año, gana prestigio y reconocimiento entre los amantes de este instrumento”, indicó Alfonso Verdeja, gaitero y presidente de la casa regional asturiana en la capital castellana. Los vencedores fueron los gallegos Héctor Lomba e Iván Aparicio en la categoría de gaiteros solistas y la bandina de gaitas “Los Trasgos” y el grupo de pandereteras “Erguedela” en la categoría de grupos, el primero asturiano y el segundo gallego.

Este certamen, según explican desde el Centro Asturiano de Valladolid, nació con dos propósitos claros: el primero dar visibilidad y protagonismo a los gaiteros que desarrollan su arte lejos de su tierra de origen. El segundo, disfrutar de una jornada festiva. Para cumplir el primer objetivo pueden participar en el certamen gaiteros asturianos, gallegos, irlandeses y escoceses que no residan en el lugar de origen de su gaita. Todos ellos, como apunta Alfonso Verdeja, “comparten una misma pasión, mantener viva la tradición en contextos donde la gaita no es el sonido cotidiano”. Para que el concurso sea, además, un día de fiesta, el Centro Asturiano de Valladolid pone a disposición de todos los participantes y del público una gran espicha de hermandad al finalizar el evento.

Por la izquierda, Alfonso Verdeja Rubín (presidente del Centro Asturiano de Valladolid), Rafael Carracedo Crespo (pregonero) y Manuel de Barros Canuria (presidente de FICA) / CAV

Este concurso consta de dos modalidades: gaitero solista y grupos. Para la primera categoría se presentaron un total de nueve gaiteros (5 gallegos, 2 asturianos y 2 escoceses) y para la modalidad de grupos un total de 5 conjuntos (2 asturianos, 2 gallegos y un escocés). El virtuosismo fue la tónica dominante de esta sexta edición, con un altísimo nivel en ambas categorías.

Los concursantes llegaron hasta Valladolid de diversos puntos de la Península Ibérica. La representación mayoritaria fue la local donde desde siempre los gaiteros vallisoletanos han presentado tradicionalmente un alto nivel. Sin embargo, también acudieron gaiteros de Navarra, Málaga y Madrid.

El pregón previo al concurso correspondió al prestigioso ganador del actual trofeo MacCrimmon, Rafael Carracedo, que además fue el ganador de las dos ediciones anteriores de este concurso de gaiteros en el exterior, lo que evidencia el altísimo nivel del concurso. Durante el pregón, Carracedo agradeció al concurso la oportunidad de haber podido participar en las ediciones anteriores, motivo por el cual pudo conocer a otros intérpretes que le ayudaron a perfeccionar su técnica en gaita asturiana, un elemento clave para hacerse con el primer premio del prestigioso trofeo MacCrimmon, que se celebra en el festival de Lorient. Además, de Rafael Carracedo el jurado estuvo formando por los maestros Celso Díaz y Manuel Durán.

De izquierda a derecha, el jurado compuesto por Celso Díaz, Rafael Carracedo y Manuel Durán / CAV

La celebración contó también con la presencia de Manuel de Barros, presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), “un fiel seguidor y colaborador del concurso año tras año”, indica Verdeja.

Al finalizar el concurso se celebró una gran espicha para todos los concursantes, jurado y acompañantes. Las patatas al cabrales, la sidra y, sobre todo, la buena música, se prolongaron hasta altas horas de la noche. Después, la fiesta siguió en una conocida discoteca vallisoletana.