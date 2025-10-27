Sidras, castañas, gaitas...en Guadarrama: el amagüestu se vive de forma diferente en Madrid

La casa de Asturias de Guadarrama celebró el pasado sábado una nueva edición del "Amagüestu", la cita tradicicional asturiana que desde hace varios años también lo es en esta localidad de la comunidad de Madrid. Castañas, sidra y musica asturiana fueron los ingredientes de una jornada que tuvo lugar en la plaza Mayor y en la casa de Cultura de Alfonso X el Sabio. Acudieron más de 200 personas.

La primera cita de las jornadas fue la degustación de castañas y sidra. Como en las ocasiones anteriores, la Casa de Asturias en Guadarrama instaló un puesto de venta de castañas asadas y bebida asturiana en la plaza, para que disfrutasen los vecinos.

A las 12.00 horas tuvo lugar la acutación del coro y el grupo de baile "Jara y Retama”. Ambos agrupaciones son de Collado Villalba y pertenecen a la Casa de Extremadura de la localidad. El coro está compuesto por 23 componentes y dirigido por Lucas González.

Una imagen de la conferencia durante la fiesta de la Casa de Asturias de Guadarrama / LNE

Tras esa actuación, también en la plaza, el gaitero ovetense Dani Álvarez y el músico moscón Xesús Nel Villanueva tomaron el relevo, interpretando varias canciones asturianas en Guadarrama.

La celebración continuó por la tarde en la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio con una conferencia titulada “Festexos y mazcaraes de asturianos en Madrid y su historia en Madrid”, a cargo de Dani García de la Cuesta y María José Martínez García, dos expertos conocedores de la historia, del folclore y la música asturiana, dentro y fuera de Asturias. La jornada finalizó con la interpretación del himno de Asturias y todos los asistentes, unas 200 personas, en pie cantando.

La celebración del “Amagüestu” en Guadarrama cumplió este sábado su séptima edición, organizada por la Casa de Asturias en Guadarrama, en colaboración con el Ayuntamiento de Guadarrama. Esta actividad se enmarca en el programa de iniciativas que la Casa de Asturias en Guadarrama pone en marcha de forma anual. "El objetivo es que la historia y tradiciones asturianas sean tan conocidas como los atractivos turísticos del Principado de Asturias", explican desde el Ayuntamiento.

"Ha sido un gran éxito, una jornada muy asturiana y emotiva. Asturias está de moda y se nota en estos actos", explica José Luis de la Cera, presidente de la Casa de Asturias de Guadarrama.