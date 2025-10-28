La herramienta que te dice donde tienes al asturiano más cercano

Todo asturiano que, por la razón que sea, vive fuera de su tierra fortalece un vínculo con ella que ya de por sí era especialmente fuerte. Un efecto que se multiplica a medida que ese asturiano -ya lo sea de nacimiento, de sentimiento o descendencia- desarrolla su vida más lejos del Principado. Para todos esos que forman ese gran centro asturiano global que se encuentra disperso más allá de Pajares y más allá de los océanos, a lo largo y ancho del mundo, existe un punto de reunión, un lugar de encuentro donde puede converger todo ese talento astur diseminado: el mapa interactivo "¿Dónde estás?" de "Asturias Exterior", el canal creado por LA NUEVA ESPAÑA para aglutinar y fortalecer esa gran comunidad asturiana en la diáspora.

Conoce a otros asturianos como tú

Es por eso que, si tú vives fuera de Asturias y quieres saber qué asturianos hay cerca de ti -y da igual el punto del mundo en el que te encuentres-, este mapa supone la más novedosa herramienta para hacerlo y, de paso, fortalecer una comunidad que tiene en común su enorme talento así como, ante todo, un inquebrantable sentimiento de pertenencia a esta "Asturias Exterior". Más de 820 asturianos que viven fuera, desde Nueva Zelanda a California o desde Islandia hasta Madagascar, forman ya parte de este mapa interactivo que se ha convertido en una realidad como gran aglutinador de las experiencias y las capacidades que demuestran los asturianos allá por donde van. Solo tienes que navegar por el mapa para encontrar otros asturianos que, como tú, viven lejos de su tierra.

El mapa interactivo "¿Dónde estás?" permite a los asturianos que viven más allá de los límites de la región, ya sea en otras comunidades de España o en el extranjero, ubicarse, contar lo que deseen de su experiencia y compartir, si así lo quieren, algún contacto a través de sus redes sociales para facilitar el intercambio entre las miles de personas llenas de talento y conocimiento que conforman ese universo astur fuera del Principado.

El mapa pretende ser una herramienta de acercamiento entre los nacidos en Asturias, y también los descendientes de quienes emigraron hace décadas, para que, como hicieron aquellos emigrantes de la oleada que llenó América de asturianos, colaboren para progresar. Fue aquella red de solidaridad mutua -en muchos casos de tal envergadura que se adelantó a las estructuras el estado del bienestar- la que se convirtió en el verdadero elemento distintivo de comunidades asturianas como las que se asentaron en Cuba o Argentina.

Ahora, de forma novedosa, se establece una red global en la que resulta muy fácil participar. Tan solo tienes que registrarte siguiendo unos sencillos pasos que llevarán poco tiempo. Al acceder al mapa interactivo de "Asturias Exterior" e iniciar el proceso de registro se te abrirán unas ventanas que te guiarán en el proceso con todas las garantías. Puedes decidir los datos que deseas compartir y, al término del proceso de registro, solo tendrás que esperar a que todo sea validado técnicamente por el sistema.

Una vez te hayas apuntado, podrás ver y conocer a otros asturianos que viven a lo largo y ancho del planeta que ya se hayan sumado a esta gran comunidad. Además, tendrás acceso a una newsletter semanal, "Carta desde el Paraíso", que te mantendrá informado de asuntos y servicios de interés para la diáspora asturiana, y podrás beneficiarte de más sorpresas que iremos contando más adelante y estarán reservadas para los integrantes de esta gran comunidad astur mundial.

Otras dos vías de estar en contacto con Asturias Exterior

"Asturias Exterior" también ha llegado a las pantallas y móviles de todos sus usuarios a través de Whatsapp y Facebook. El proyecto editorial de LA NUEVA ESPAÑA, que no tiene precedentes, cuenta con dos comunidades de redes sociales a través de las que sus participantes pueden interactuar con las informaciones y contenidos de manera ágil, participativa y absolutamente gratuita. Así como pueden intercambiar experiencias dentro de la comunidad.

El proceso para entrar a formar parte de ambas comunidades es muy sencillo y solo te llevará unos segundos. En el caso de Whatsapp, basta que accedas a este enlace para entrar a participar en la comunidad de "Asturias Exterior". Una vez dentro, podrás disfrutar de ventajas como el disfrute de contenidos especiales de las que serás el primero en enterarte, reacciones al material compartido, la participación activa en encuestas e incluso la visualización de contenido multimedia exclusivo (vídeos, fotos, historias, mensajes de voz...). ¡Sus integrantes ya cuentan incluso con "stickers" asturianos exclusivos!

El grupo de Facebook se presenta a los usuarios como una experiencia todavía más abierta a la interactividad. Al igual que en Whatsapp, se comparte contenido de interés en distintos formatos. Y, además, los usuarios pueden compartir con el resto de manera directa contenido de interés y relacionado con su experiencia viviendo fuera del Principado: fotografías, postales, anécdotas, recuerdos... Esta forma de comunicación digital puede fortalecer una conexión más estrecha entre los participantes. Para establecer contacto con esta comunidad, hay que tener perfil de Facebook y acceder desde la página de LA NUEVA ESPAÑA en esta red social o, directamente, desde este enlace.

Pero, más allá de las comunidades de Whatsapp y Facebook, el mapa interactivo supone la forma más novedosa de formar parte de "Asturias Exterior". El proyecto de comunidad informativa impulsado por LA NUEVA ESPAÑA no para de crecer. Desde su nacimiento, hace apenas ocho meses, centenares de asturianos en la diáspora no han parado de sumarse a ella.

Asturias está ahora más cerca de todos los que la sienten desde fuera. Y compartir experiencias y talento ahora es más fácil que nunca gracias a "Asturias Exterior":