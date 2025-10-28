Martín López-Vega, director del Instituto Cervantes en Manchester: "Soy de pueblo. La gente de mundo solo ve confusión; los aldeanos vemos los detalles"

El poeta Martín López-Vega (Poo de Llanes, 1975), dirige desde el pasado mes de septiembre el Instituto Cervantes Mánchester-Leeds, en el Reino Unido. Es uno de los autores más respetados de las letras asturianas. López-Vega, que es doctor en Literatura, ocupó entre 2017 y 2019 el cargo de director general de Cultura y Patrimonio del Principado. Fue subdirector de la librería La Central de Callao y director de la editorial Vaso Roto.

-¿Cómo llega un llanisco a la dirección del Instituto Cervantes?

-Por casualidad, en buena medida, como a casi todas las cosas importantes de la vida. Los planes que yo hice para mi vida se acababan al expirar mi carné joven: irme de Erasmus, acabar la carrera, hacer un interrail, publicar un libro, ser becario de la Academia de España en Roma… A partir de ahí todo ha sido un poco o consecuencia de todo eso, o casualidad. Un día recibí un email de Juan Manuel Bonet, a quien había visto dos veces en mi vida, diciéndome que iba a salir la convocatoria para cubrir la plaza de director de cultura del Cervantes y que le gustaría que me presentase. Lo hice, gané la plaza, luego vino Luis García Montero me mantuvo en el puesto y después y me pidió que fuera su director de gabinete, y entre una cosa y otra llevo ya ocho años en esta institución con la suerte de haber aprendido de ellos, y de todos quienes la componen, y la alegría de un trabajo duro pero que sin duda recompensa por la riqueza enorme del material con el que uno trabaja.

-¿Cómo era la Asturias que conoció en la infancia?

-Hace unos años volví a Llanes y vi un cartel que ponía “ronda de circunvalación”. ¡Nunca pensé que fuera a ser necesario “circunvalar” Llanes! Todo era más pequeño: te cuidaba la tribu, también en Oviedo. Con once años salías a la calle hasta que anochecía y nadie te preguntaba dónde habías andado. Me da la impresión de que había una libertad que se ha perdido.

-Usted ha vivido en muchas ciudades. ¿Cuál fue su primer viaje fuera de España?

-A Londres, con siete años. Luego al volver conté el viaje a mis compañeros de clase de Póo con la ayuda de fotos y postales.

-La sociedad británica y la española son muy diferentes, imagino que ser un "hombre de mundo" ayuda bastante. ¿Cómo lo lleva la familia?

-Yo más que “de mundo” soy “de pueblo”, y eso sí que ayuda. A la gente de pueblo todo nos maravilla y a la vez tendemos a entender cualquier extravagancia, porque hemos visto de todo. La gente de mundo solo ve multitudes y ruido y confusión, pero los aldeanos estamos más acostumbrados a fijarnos en los detalles. La familia lo lleva bien, con paciencia, que es lo más importante en todos los comienzos.

-¿Cómo es la vida en Manchester comparado con otras ciudades?

-La mía es bastante parecida en cualquier sitio, la verdad. Trabajar mucho y pasar todo el tiempo que puedo con mi mujer y con mi hijo, leer todo lo que puedo. En realidad, no vivo en Manchester, sino en un pueblo a las afueras. Así que la vida es muy tranquila. Ir al mercado, pasear por un parque espléndido que hay al lado de casa…

-¿Llueve más o menos que en Asturias?

-No suelo llevar un pluviómetro conmigo, pero diría que si se mide en lluvia, este es un refugio climático menos comprometido… todavía.

-¿Cuáles son las funciones principales como director en el Instituto Cervantes?

-Es un puesto con muchas caras: las internas, que suponen ser un poco director de la orquesta del centro, y las externas, todo lo que tiene que ver con la representatividad institucional y sus derivados. En Manchester cuento con un equipo excepcional, así que la orquesta suena fenomenalmente bien. Esta mañana visité a la representante del Rey en Manchester, que tiene su oficina en una academia de baile, así que era como estar en un capítulo de “Fama”. Así que la función de uno es un poco de todo.

-¿Le ha servido su experiencia como crítico literario y traductor en esta nueva etapa?

-Todo sirve, pero creo que lo que más me ayuda es la experiencia previa en gestión cultural y en puestos de responsabilidad, la costumbre en la gestión de equipos y el trato con todo tipo de gentes.

-Ha escrito poesía en español y asturiano, ¿son buenos o malos tiempos para los poetas?

-Sencillamente, estos no son tiempos para poetas. Yo tengo la sensación de pertenecer a la resistencia.

-Usted también editor, ¿ha cambiado mucho el mundo editorial en los últimos años?

-Cambió hace un par de décadas, cuando aparecieron editoriales que hoy son fundamentales como Periférica, Impedimenta, Asteroide… De pronto no hacía falta ser Anagrama o Tusquets para tener una buena distribución y vender libros, el juego se repartió más. Desde entonces alguna más se ha sumado, pero ese es el último gran cambio real que ha habido en el mundo editorial. Tuvieron mucho que ver la labor de una distribuidora que decidió trabajar con esas editoriales, UDL, y un visionario multiusos, Julián Rodríguez.

-¿Está trabajando actualmente en algún proyecto literario?

-Siempre dije que cuando fuera feliz dejaría de escribir poemas. Ahora soy feliz, he dejado de escribir poemas y no dejo de buscar la manera de seguir escribiéndolos, porque me importa demasiado la poesía.