El reconocimiento de asturianía premia la revitalización de los centros asturianos de Tarragona y Cangas del Narcea en Buenos Aires

El Gobierno del Principado ha oficializado esta semana los “reconocimientos de asturianía” prometidos al centro asturiano de Tarragona y al centro “Cangas del Narcea de Buenos Aires” en el año en el que el primero ha cumplido y el segundo cien años de existencia. El Ejecutivo dio luz verde a las aspiraciones de ambas colectividades, recientemente revitalizadas, que con esta concesión adquieren, entre otros, el derecho de acceso a convocatorias de ayudas públicas de la administración regional para financiar actividades o mejoras de infraestructuras, la posibilidad de participar en los cursos y programas a distancia que promueva el Principado o la de recibir información y asesoramiento de diversa índole desde Asturias.

La promesa de la “asturianía” le llegó al Centro Asturiano de Tarragona como regalo en su cincuenta aniversario, que se celebró el pasado septiembre con una fiesta a la que asistió el presidente del Principado, Adrián Barbón, y un discurso que dejó el compromiso de la oficialización del reconocimiento. Es uno de los pasos al frente que necesitaba un centro renacido, que menguaba en presencia y participación hasta que tomó las riendas César Díaz, un ingeniero de minas natural de Soto de Rey (Ribera de Arriba) que emigró en 2016 por su trabajo en la industria petroquímica tarraconense.

A partir de su sentimiento de asturianía y de su vinculación a la música tradicional asturiana, Díaz echó a andar una banda de gaitas a la que llamaron “El orbayu” y refundó un centro que originalmente existía desde 1975, pero que llevaba un tiempo bastante decaído. Con un enfoque más asturianista, o más cultural, constituyeron una nueva junta directiva que ha llevado a la colectividad a juntar unos ochenta socios, de la que aproximadamente una tercera parte son nuevas incorporaciones.

La directora general de Emigración, Olaya Gómez Romano, y la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, con representantes del Centro Asturiano de Cangas del Narcea en Buenos Aires. / LNE

El otro reconocimiento de asturianía aprobado esta semana es la recuperación de un título que viene a premiar la perseverancia de un colectivo muy singular, el que desde hace un siglo agrupa específicamente a los asturianos de Cangas del Narcea en Buenos Aires. Puede que sea la institución una hija y una muestra del extraordinario volumen que adquirió a principios del siglo XX la colonia de asturianos expatriados en Argentina, dado que su origen está en la decisión que tomó en 1925 un grupo de emigrantes del concejo que resolvieron fundar un centro propio al margen del Centro Asturiano de Buenos Aires, mucho más global, que existía desde 1913. Se establecieron en un local del barrio de Palermo y poco a poco se convirtieron en un referente para los asturianos que llegaban hasta el otro lado del Atlántico desde todos los concejos del suroccidente.

Celebraron su centenario por todo lo alto el pasado junio, con una gran fiesta a la que acudieron varios presidentes de centros asturianos de Argentina (Buenos Aires, Mar del Plata, Lanús, La Plata, Santa Fe, Centro de Siero y Noreña y la Asociación Tinetense), de Uruguay y representantes de otras instituciones, así como el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde y la directora general de Emigración y Políticas de Retorno del Principado, Olaya Gómez Romano. El centro cangués en la capital argentina celebró en sus redes sociales la recuperación de un título que llega “después de unos años” y que reconoce la revitalización y la supervivencia de la institución.

Según la ley de 2018 “de los asturianos en el exterior”, el reconocimiento de la asturianía se concede a aquellas colectividades de asturianos que cumplan una serie de requisitos entre los que se mencionan la condición de entidades sin ánimo de lucro o la voluntad de mantener vínculos culturales y sociales con Asturias, así como un funcionamiento interno democrático o un arraigo “suficiente que se determinará por la antigüedad de la entidad, debiendo acreditar un funcionamiento ininterrumpido y un número mínimo de socios que se establecerá reglamentariamente”.