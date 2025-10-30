La belga Caroline Lamarche, autora de "La Asturiana", finalista del premio "Goncourt"

El más importante premio de literatura en francés, el "Goncourt", acaba de anunciar que entre los cuatro finalistas de este año se encuentra la belga francófona, Caroline Lamarche, autora del libro "La Asturiana" (KRK Ediciones) y, por tanto, estrechamente vinculada a Asturias.

La autora ha sido seleccionada por "Le bel obscur" una obra autobiográfica en la que narra sus averiguaciones sobre un antepasado suyo y la relación con su ex marido. La familia de Caroline abrió la primera mina de Asturias, en Arnao (Castrillón), en el siglo XIX y después fundaron la Real Compañía Asturiana de Minas, hasta que el abuelo de la autora, Paul Laloux, la vendió en 1982 a Asturiana de Zinc (AZSA).

"Le bel obscur" no ha sido aún traducido al español y es producto de las indagaciones de la autora cuando escribió "La Asturiana" sobre la historia de su familia, destacados empresarios originarios de Lieja que levantaron una empresa multinacional durante siglo y medio de actividad, principalmente en Asturias. La autora ya obtuvo en su día el "Goncourt" de relato corto, pero ahora aspira al premio de novela, que es el más codiciado entre los autores franceses.

Los otros tres autores que optan al prestigioso galardón a la mejor obra publicada este año son los franceses Emmanuel Carrère -premio "Princesa de Asturias" de Letras en 2021-, Natacha Appanah y Laurent Mauvignier. El jurado dará a conocer el elegido el 4 de noviembre próximo.