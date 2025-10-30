Día grande de Asturias en Madrid (con Margarita Robles inaugurando la sede del Principado): "Tenemos que dejar el pabellón bien alto"

Día grande para Asturias en Madrid. El Principado inauguró esta tarde en la capital de España la sede de la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, que dirige José Luis Huerta.

En realidad se trató de una reinauguración, ya que la sede, ubicada en la glorieta Ruiz Jiménez, fue adquirida en el año 2007 por el gobierno de Vicente Álvarez Areces pero desde 2011, por decisión del Ejecutivo de Francisco Álvarez Cascos, no tenía actividad. Hasta ahora, que albergará la Oficina, con actividad ya desde hace meses.

Adrián Barbón, presidente del Principado, se desplazó a Madrid para este acto muy esperado por el Gobierno regional, que además contó con la presencia de Margarita Robles, ministra de Defensa, que tiene una gran relación con el jefe del Ejecutivo autonómico. "He estado este fin de semana en Asturias y me ha impresionado gratamente. He visto algo muy valioso: tolerancia, respeto, la posibilidad de pasear por la calle y hablar con la gente, que te dice lo que piensa, pero siempre con educación y con respeto. Son reivindicativos, sí, pero desde la tolerancia", destacó Robles durante su discurso.

"Es muy importante contar con esta sede aquí. Asturias es una gran desconocida, pero lo tiene todo, desde todos los puntos de vista. Es una tierra pequeña, pero con una enorme capacidad. Hemos hecho una apuesta inequívoca por Asturias. Invertir en defensa es invertir en paz, y Asturias es una tierra comprometida. Creemos firmemente en la creación de empleo y en el desarrollo de esta región. Asturias tiene ante sí un gran reto, Presidente. A veces, desde esta sede en Madrid, se tiende a pensar que Madrid es España, pero España somos todos: Asturias, Madrid y cada rincón del país", aseguró la Ministra.

"Los asturianos son valientes y osados, pero al mismo tiempo hacen país. Es un honor para mí estar aquí, con dos compromisos: quienes nos sentimos asturianos seguiremos dejando muy alto el pabellón", finalizó Robles.

Adrián Barbón centró su discurso en las oportunidades económicas de Asturias con un discurso muy optimista.

"El porvenir económico de Asturias es prometedor. Asturias es una marca de calidad reconocida en muchos ámbitos. En la industria, en la construcción naval, en el turismo, en los productos de origen agrícola o ganadero. En todos esos casos, al nombrar Asturias ya apenas hace falta añadir nada. Sin embargo, y aunque nos sorprenda, aún somos poco conocidos, o no todo lo conocidos que merecemos, en otros sectores", aseguró el Presidente.

"Pongo un ejemplo: hace unos meses, Somiedo, un hermoso concejo de montaña, fue elegido para rodar Los juegos del hambre. A quienes se encargan de elegir los lugares donde se ruedan las películas, el paisaje les pareció idóneo y espectacular. Pues de eso se trata, precisamente: de que Asturias sea mucho más conocida en todas partes, porque no defraudará", indicó. "Para eso debe servir esta sede, que no se limitará a albergar el local de la Oficina Económica y Comercial. Este proyecto también ha ido a mayores. Aquí se podrá venir a trabajar en un hotel e empresas, se celebrarán actos, se hará promoción turística, se organizarán actividades culturales, aquí despacharé cuando me encuentre en Madrid… Este, en fin, será el gran punto de encuentro de Asturias con Madrid", finalizó Barbón.

En la cita estuvieron presentes numerosos rostros conocidos de la actualidad asturiana, como María Calvo, presidenta de FADE; los presidentes de las tres Cámaras de Comercio, Carlos Paniceres, Félix Baragaño y Daniel González, así como otros empresarios. Además de Barbón, también estuvieron los consejeros Borja Sánchez y Ovidio Zapico. También destacaron Paz de Andrés, presidenta del Consejo de Estado, y Bernardo Fernández, vocal del Consejo General del Poder Judicial.