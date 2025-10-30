Las tres Asturias del profesor Luke Bowe: así intentó Franco "repintar" a los asturianos

Luke Bowe, de 34 años, enseña en el Kenyon College, una pequeña universidad de Ohio (Estados Unidos). Trabaja como profesor visitante del Departamento de Lenguas Modernas. Da clase de español y también imparte un seminario sobre procesos revolucionarios en España a través de la novela gráfica y cine documental. Y ahí, apunta, no es posible eludir “La balada del Norte”, la obra maestra del dibujante asturiano Alfonso Zapico que relata la revolución de Octubre del 34 en Asturias. Tampoco “Remine”, el documental de Marcos Merino sobre la última gran huelga de la minería asturiana. Bowe, nacido en Washington D.C., hijo de un abogado y una economista sin ninguna raíz española, es un enamorado de Asturias. Pero también un estudioso de su historia. Sobre todo, la relativa a la dictadura franquista.

“Modernización mitificada: Asturias y la construcción de la España de Franco” es el título de su tesis doctoral, donde analiza “el enorme impacto” de la dictara franquista en la región, a través de distintas representaciones culturales como el cine, el arte, la literatura o los productos de propaganda. “Utilizo Asturias como un estudio de caso, como una nueva forma de entender España y el franquismo desde una mirada regional que, además, está poco estudiada, sobre todo en la academia anglófona. Asturias ha quedado bastante invisibilizada con respecto a muchos estudios sobre el País Vasco, Cataluña o Galicia. Desde mi punto de vista esto tiene que ver con la falta de oficialidad del asturiano. Fuera de España existe una idea más clara de estas regiones que tienen lengua oficial”.

La piedra de toque

En su interés por Asturias, Bowe suscribe la teoría del historiado Josep Fontana. “Estoy muy de acuerdo con Fontana cuando dice que Asturias puede ser la piedra de toque de lo que ha significado el franquismo para el desarrollo de la España contemporánea porque tal vez en ningún otro lugar su acción fue tan concienzuda y deformadora como en esa tierra. Siempre había una lucha por controlar y oprimir Asturias, pero cuanto más lo intentaron más crecían distintas formas de resistencia. No una resistencia armada, eso sería inútil, pero sí una resistencia cultural y política”.

El primer contacto de Luke Bowe con España fueron sus estudios universitarios, durante un curso, en Salamanca. En una escapada visitó Asturias. “Me encantó”. Luego, cuando empezó el master en Madrid, “compartí piso con un chico de Gijón, Paulo Rodríguez Fueyo, que me convirtió en un fan del Sporting. Era cuando estábamos en primera”. Bowe fue uno de los primeros socios estadounidenses del club. La amistad con Paulo y con su familia (muy vinculada con la reivindicación de la llingua) le sirvió para adentrarse en la cultura asturiana. “Además, soy también muy fan de la montaña, y en Asturias hay un montón, así que siempre me he sentido como en casa”, apunta Bowe, que habla un muy correcto español y también hace sus incursiones al asturiano.

La tesis de Bowe -quien admite sentirse muy influido por el libro “Nunca vecina. Una historia de la idea de Asturias”, de David Guardado- se divide en tres grandes bloques. La Asturias verde, la Asturias negra y la Asturias roja. En cada caso, analiza distintas obras para perfilar cómo el régimen trató de moldear a Asturias y a los asturianos.

Verde, roja y negra

El hablar de la “Asturias Verde”, Bowe aborda “la creación de mitos después de la Guerra Civil española, cuando Franco se apropió de discursos arraigados en la Asturias rural para legitimar su régimen”. Para rastrear ese proceso de “control espacial y de apropiación” analiza “una serie de casos de estudio, incluyendo la tardía reconstrucción de Tarna, un pueblo destruido en la guerra y ‘adoptado’ por Franco, una serie de carteles que promovían el turismo en la región enfatizando estereotipos bucólicos, y ‘Pachín’, una película infantil de 1961, para rastrear este proceso de control espacial y apropiación”.

Cuando habla de la “Asturias negra”, Bowe utiliza un marco “ecocrítico” para analizar “los impactos sociales y ambientales de la industrialización franquista en Asturias, a través de la industria asturiana del carbón en películas, novelas y cuentos emblemáticos, las instalaciones industriales y artísticas de la presa hidroeléctrica de Grandas de Salime, y el coste humano de la construcción de la siderúrgica Ensidesa en Avilés”.

La “Asturias roja” alude a la “fuerte asociación de la región con los movimientos revolucionarios de izquierda”. Luke Bowe: “Específicamente, se centra en el papel de los intelectuales orgánicos y tradicionales en las huelgas de 1962 y 1963 que comenzaron en Asturias y se extendieron por toda España, atrayendo la atención internacional y obligando al régimen de Franco a negociar directamente con los trabajadores por primera vez. A través de lecturas detalladas de ‘Bibiana’ (1963) y ‘Celda común’ (1996), dos novelas inspiradas en la participación de la autora asturiana Dolores Medio en las protestas de solidaridad y su posterior encarcelamiento, y el trabajo de mujeres activistas en la cuenca minera asturiana como Anita Sirgo y Tina Pérez, este capítulo destaca la capacidad de la clase trabajadora asturiana para generar sus propios intelectuales orgánicos mientras ganaba un bloque heterogéneo de intelectuales tradicionales para su causa”.

¿Y qué queda de todos esos colores de la Asturias bajo Franco? “Pues yo digo que, básicamente, esas tres Asturias siguen vivas en la producción cultural de hoy en día”. Luke Bowe: “En mi investigación sobre Asturias durante la dictadura franquista, no pude evitar notar los continuos ecos de su impacto en el presente. Ya sean los monumentos a las víctimas de la Guerra Civil en remotos valles mineros, las ‘Stolpersteine’ instaladas fuera de las residencias de las víctimas de los campos de concentración nazis, o los homenajes a los miles de mineros que perdieron la vida en los miles de kilómetros de galerías que perforan el suelo bajo Asturias, los traumas del pasado de la dictadura siguen resonando hoy”.

Una nueva Asturias azul mahón

Perviven otros vínculos, añade. “Sin embargo, hay otro tipo de conexión con el pasado que se manifiesta en las generaciones actuales de artistas, músicos, cineastas, bailarines y, sí, diseñadores de ropa asturianos, y que sigue inspirando su trabajo. De hecho, aspectos de la Asturias verde, la Asturias negra y la Asturias roja siguen presentes, en diversos grados, en su producción artística, literaria y visual. Este analista estadounidense añade: “Al recuperar y mantener estos aspectos tradicionales de la cultura asturiana que siguen siendo una parte muy importante del presente, los promotores de esta ‘Asturies azul mahón’ miran al futuro para construir una nueva Asturias, manteniendo vivo el espíritu de la clase trabajadora de la región, incluso frente a la creciente incertidumbre económica”.

Turismo masivo y boom cultural

La mirada académica de Luke Bowe no llegó hasta el presente. No lo plasmó en su tesos, pero sobre la Asturias de hoy en día “yo no creo que haya visto nada que no hayan visto antes los asturianos. Y lo que he notado es un cambio bastante fuerte, últimamente acelerado, del turismo masivo. La Asturias como refugio climático, donde han subido el coste de la vida, los alquileres. Para mí es el aspecto más preocupante”. También hace apunte optimista: “Yo creo que Asturias está experimentando un boom cultural. Esto igual puede sonar un poco mal, pero le juro que fui a más eventos culturales, lanzamientos de libros y lectura de poesía, etc, durante el año y medio que viví en Asturias que en todo el tiempo que estuve haciendo el grado en Nueva York. Creo que están surgiendo muchas cosas muy interesantes y muy emocionantes. Desde gente con mucho perfil como Rodrigo Cuevas hasta editoriales como Hoja de Lata, a espacios culturales…”.