Los astur-dominicanos entran en el Archivo de Indianos: "Nuestra emigración no fue para conquistar y extraer, produjo bienes y servicios para toda la sociedad"

El Archivo de Indianos de Colombres, la “casa de la emigración”, acoge desde este viernes la memoria de los asturianos, y de los españoles en general, que emigraron a la República Dominicana entre el siglo XIX y el XX. Fueron pocos en relación a los que se extendieron por el resto de América, pero su importancia es aún hoy fundamental en la economía dominicana. Una sala dedicada a su aventura migratoria y la bandera dominicana izada en el exterior de la Quinta Guadalupe reivindican este legado: “Esa emigración fue muy singular. No fue a conquistar, no fue a extraer recursos naturales, no fue a doblegar, fue a producir bienes y servicios. En beneficio propio, pero, como en la historia de la mano invisible de Adam Smith, ellos lograron transmitir todos esos beneficios a la sociedad. El efecto que tuvo esa emigración en la sociedad dominicana fue increíble en todos los órdenes: en el comercio, en la agricultura, en las artes, en el deporte, en la educación”.

Quien así se expresó fue José Vitienes Colubi, relevante empresario astur-dominicano hijo de un cabranés, Ernesto Vitienes Lavandero, que emigró con solo 10 años de edad a la República Dominicana. Vitienes tomó la palabra como presidente de la Fundación de la Inmigración Española en República Dominicana (Finmiesp) y, en realidad, como verdadero promotor del acto que este viernes tuvo lugar. Asistieron distintos representantes de la sociedad asturiana y, en especial, de los tres concejos que nutrieron principalmente la comunidad asturiana en el país caribeño: Cabranes, Villaviciosa, Piloña y Allande.

Fue una visita de José Vitienes al museo ubicado en la fabulosa casona que mandara levantar en Colombres el legendario indiano Íñigo Noriega la que hizo sentir a este empresario astur-dominicano una “envidia sana” de que los españoles emigrados a República Dominicana no estuvieran también representados en la exposición como los miles asturianos que fueron a Argentina, Cuba, México o Chile. Del mismo modo, aquella visita sirvió para que se acentuase su preocupación por la pérdida de la memoria histórica entre los propios hijos y nietos de aquellos que un día dejaron su tierra natal.

Un doble proyecto

Así, Vitienes se embarcó en un doble proyecto. Por una parte, crear una fundación en la República Dominicana que, a imitación de la institución de Colombres, promoviera la recuperación y conservación de la historia de los compatriotas que emigraron a la isla de La Española, ese territorio caribeño que se reparten dos estados: Haití y Santo Domingo. De ahí nació Finmiesp, que se presentó en Santo Domingo en octubre de 2024.

Por otra parte, Vitienes también impulsó la integración de Finmiesp en la Asociación de Amigos del Archivo de Indianos, la entidad que contribuye al sostenimiento económico del museo de Colombres, integrada por relevantes empresarios asturianos asentados en el continente americano, todos ellos descendientes de emigrantes o emigrantes ellos mismos.

La intervención de Vitienes, a mediodía de este viernes en Colombres, sirvió para evocar la crudeza de aquel episodio migratorio que llevó al otro lado del mar a más de 300.000 asturianos, que huían de una tierra empobrecida y sin futuro. “Lo que me movía a mí era que yo siempre fui muy consciente (de lo que supuso emigrar). Mi padre emigró con diez años, cumplió once años en un trayecto que duró cuarenta y pico de días. Él se fue bajo la protección de un tío, pero lo que mi padre llevaba era una maletica con una o dos mudas. Y yo siempre me pregunté qué pasaba por la mente de esos padres cuyos hijos se iban. Tenía que ser desgarrador. En esa época no es como ahora, que uno agarra el celular y hasta los puede ver. En aquella época lo más que había era una carta que igual tardaba tres o cuatro meses en llegar. ¿Y qué pasaba por la mente de ese niño de diez años que se estaba desarraigando? Siempre fuí muy consciente de eso. De ahí mi respeto a lo que fue la emigración”.

Y de ahí, también, su preocupación por fijar y conservar las historias de los emigrantes. De todos. Vitienes apuntó que “la emigración a República Dominicana ha dejado protagonistas de historias de éxito “pero el corazón de nuestra Fundación ha de ser la historia de todos los que no tienen quien les cuente su historia”, matizó.

De izquierda a derecha, Santiago Romero, Gerardo Fabián (alcalde de Cabranes), Rodrigo Vitienes, Cecile Morales, Carlota Colubi, José Vitienes, Alejandro Vega (alcalde de Villaviciosa) y Ernesto Vitienes. / .

El Archivo de Indianos fue el modelo que tomó Finmiesp. Vitienes elogió la labor “callada, tesonera y tremendamente excelente, y el trabajo impresionante de este pequeño equipo” de Colombres, citando a sus componentes, con Santiago Romero, el director, a la cabeza. El presidente de la Fundación de la Inmigración Española en República Dominicana reivindicó el Archivo de Indianos: “A esta institución hay que darle apoyo, es importantísima. Ella demuestra fehacientemente la bondad de la emigración, que ahora se está produciendo en ambos sentidos. Cuando se hace de forma organizada y de acuerdo con las leyes, ha sido positiva para ambos lados: para el (país) productor de la emigración y para el emigrante. Esto es la muestra. Aquí lo tienen”.

La más integrada, la más influyente

La intervención del empresario asturdominicano sirvió, del mismo modo, para reconocer el apoyo recibido para constituir Finmiesp por parte de Antonio Pérez-Hernández y Torra, que fue hasta junio pasado embajador de España en República Dominicana y que cesó al llegar su jubilación. Pérez-Hernández estuvo presente en el acto celebrado en Colombres este viernes y recibió de mano de Vitienes el título de miembro honorario vitalicio de Finmiesp. En sus palabras, indicó que la fundación promovida por Vitienes “fue uno de los proyectos más ilusionantes que apoyamos desde la embajada”. También habló de la comunidad española asentada en Santo Domingo desde su experiencia como representante diplomático en varios países de la Hispanoamérica. “Es la más integrada y más influyente de todas las comunidades y en ella los asturianos son grandes protagonistas. Esta comunidad ha tenido una influencia muy importante en la vida social, cultural y económica (de República Dominicana)”. Pérez-Hernández incidió también, en la línea de Vitienes, en que “la emigración ordenada no es un problema, es una bendición”.

La casa de los españoles transitivos

El presidente de la Fundación Archivo de Indianos, el empresario Francisco Rodríguez, intervino a continuación para resaltar la vocación que el Archivo tiene como “símbolo de la hispanidad” y destacar el “significado especial” que la emigración asturiana tuvo dentro la gran corriente migratoria de españoles hacia el continente americano. Agradeció a Vitienes sus elogios hacia la Fundación Archivo de Indianos y recibió a los hispano dominicanos presentes en un acto “que es el colofón de la Semana Dominicana en España que ha tenido lugar en Madrid en días pasados”. Habló del Archivo como “una casa de homenaje a los españoles transitivos que en un tiempo no tan lejano empujados por la adversidad, la esperanza y el deseo de una vida mejor hicieron un acto de fe y coraje al cruzar el Atlántico en busca de un destino nuevo”.

Rodríguez recordó a los que, en esa aventura, no encontraron la fortuna y sí múltiples penalidades “antes de poder volver a España, si es que pudieron lograrlo”. Agradeció que los astur-dominicanos se hubieran incorporado “a un trabajo que guarda relación con reconstruir nuestra señas de identidad más auténticas, tales como fomentar las raíces y recuperar la memoria de nuestros padres y abuelos para que la presencia de asturianos y españoles que volcaron su trabajo sus ilusiones y su corazón en la República Dominicana no quede en el olvido”.

Para seguir completando el testimonio de toda la gesta migratoria a América, Francisco Rodríguez se comprometió a seguir trabajando “de forma perseverante, como el emigrante que preguntaba a su padre cómo era posible que al llegar a Tampa trabajase en el comercio siete días seguidos, y su padre le contestaba con naturalidad que solo trabajaba siete días porque no había ocho”.

Generadores de riqueza

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, cerró el acto. Aseguró que “siempre es un honor volver a la Quinta Guadalupe, este santuario de la memoria emigrante asturiana”. Llamedo, entre cuyas competencias están las políticas migratorias autonómicas, aseguró que “el Atlántico no separa, sino que une pueblos que comparten una misma lengua, la española, como puente cultural eterno”. Incidió en la “riqueza” que el reducido grupo de emigrantes asturianos a República Dominicana aportó al país “en todos los ámbitos".

Llamedo, que citó como ejemplo la labor empresarial de las familias Vitienes y Corripio –las dos grandes referencias asturianas en la isla, y dijo que el esfuerzo de todos estos emigrantes “no solo forjó prosperidad en la isla de La Española sino que generó entornos culturales que enriquecieron el tejido social de allí y de aquí”. La Vicepresidenta añadió: “ahora que se oyen esos discursos, (hay que decir) qué importante es la inmigración y cuánto aporta a los países los a donde llega. En estas últimas década miles de dominicanos han elegido España como destino y esta llegada ha inyectado diversidad, vitalidad y nuevas perspectivas”.

Francisco Rodriguez, derecha, y Marcos Lamas, se dan la mano tras la firma del acuerdo de colaboración de Abanca y la Fundación Archivo de Indianos. / .

El acto contó también con la intervención de Marcos Lamas, director territorial de Abanca en Asturias, Cantabria y t Castilla y León, que reiteró su apoyo al Archivo de Indianos, con el que ayer renovó su acuerdo de apoyo financiero, que la entidad bancaria (presidida por el astur-venezolano Juan Carlos Escotet) lleva manteniendo desde los últimos seis años. “Nosotros estaremos aquí hasta que ellos quieran”, aseguró.