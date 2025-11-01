Una bizarra visita del Rey que resultó ser "fake news", un San Juan sangriento y el mierense que se fumó un puro de medio metro: la singular huella de "Mieres City" en la prensa de EE UU

La Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos/ Library of Congress pone a disposición del público en general la "Chronicling America. Historic American Newspaper", que contiene (la inmensa mayoría) de los periódicos editados en la Unión desde 1756 a 1963. Una vez filtrados los contenidos en búsqueda avanzada sobre la presencia de Mieres se han localizado la práctica totalidad de referencias de dicho repositorio y se presentan en orden cronológico.

Año 1886

La primera noticia en la que aparece Mieres se reduce a una sola oración de mensaje enigmático. Incluida en sección de informaciones breves y variadas con diferentes epígrafes dice así: "In nine years oaken piles at Mieres, Spain, have taken on the appearance of stone-coal". Traducida como: "En nueve años, los pilotes de roble en Mieres, España, han adquirido el aspecto de carbón piedra".

Fue publicada el 25 de junio y el 19 de julio en el "Springfield Globe-Republic", editado en Springfield (Ohio); el 26 de junio y 29 de julio, en "The Democratic Leader", editado en Cheyenne (Wyoming). La encontramos el 1 de julio, en "The Times and Democrat" de Orangeburg (Carolina del Sur); el 16 de julio, en "Essex County Herald" (Guildhall,Vermont); 24 de julio en el "Narragansett Herald" (Narragansett Pier, Rhode Island); el 7 de agosto, en "The Baltimore County Union" (Maryland) editado en Towsontown, nombre histórico de Towson (Maryland); y el 13 de agosto, en "The Asheville Citizen" (Carolina del Norte).

La frase, sin contexto, parece un mensaje en clave. En origen forma parte de una nota publicada en la revista de divulgación científica "Popular Science", y más concretamente, en el volumen número 29, de junio de 1886. La nota dice lo siguiente:

M. H. Fatol reports that a number of oaken piles which have seen nine years of service at Mieres, Spain, have taken on the appearance of stone-coal. The structure resembles that of a fibrous coal composed of bright particles separated by dull ones; it also feels like stone-coal. M. Renault states, after a microscopic examination, that the wood of fibers and parenchyma have preserved their characters, and the dottings of the vessels are perfectly clear. Chemical analysis gives a composition analogous to that of lignite. The very black color is ascribed to the presence of tannate of iron.

Traducida como: "M. H. Fayol informa de que varios pilotes de roble que han estado en servicio durante nueve años en Mieres, España, han adquirido el aspecto de carbón-piedra. La estructura se asemeja a la de un carbón fibroso compuesto de partículas brillantes separadas por otras opacas. M. Renault afirma, tras un examen microscópico, que la madera de las fibras y el parénquima han conservado sus caracteres, y los puntos de los vasos son perfectamente claros. El análisis químico da una composición análoga a la del lignito. El color muy negro se atribuye a la presencia de tanato de hierro".

Año 1897

El 22 de junio empezaban las fiestas patronales de San Juan en Mieres y se produjo una concentración popular ante el Ayuntamiento en señal de protesta contra la subida de tasas que se querían aplicar a varios artículos. Derivó en actos de violencia que se tradujeron en cuatro muertos y varios heridos. El suceso pasó a la historia con el nombre de la "Sanjuanada". La noticia tuvo repercusión nacional y trascendió las fronteras por obra de corresponsales extranjeros que enviaban lo recopilado en la prensa madrileña. Tomemos como referencia la publicada el 25 de junio, en "Daily Capital Journal", editado en Salem (Oregón) que copiaba del "Heraldo de Madrid" con el título "Rioting in Spain".

Serious rioting has taken place at Mieres, in the Oviedo province, which was supposed to be due to the increased taxes on food. There was heavy fighting between 8,000 miners and the Spanish troops, consisting of the civil guard and the prince´s regiment. Two rioters were killed and five seriously, and many slightly wounded. Two soldiers were killed and several wounded.

Traducido como: "Se producen graves disturbios en Mieres, en la provincia de Oviedo, supuestamente debido al aumento de los impuestos sobre los alimentos. Hubo fuertes enfrentamientos entre 8.000 mineros y las tropas españolas formadas por la Guardia Civil y el regimiento del Príncipe. Dos alborotadores resultaron muertos y cinco heridos graves y muchos leves. Dos soldados resultaron muertos y varios heridos".

La noticia fue publicada el 24 de junio de 1897 en "The Topeka State Journal", editado en Topeka (Kansas), y en el "Santa Fe Daily New Mexican", de Santa Fe (Nuevo México). Al día siguiente por el "The Wichita Daily Eagle", de Wichita (Kansas) y el The Herald, de "Los Ángeles" (California). El 1 de julio, en "The Sioux County Journal", editado en Harrison (Nebraska).

La realidad es que, efectivamente, hubo cuatro muertos, pero todos ellos vecinos del concejo; ningún soldado entre las víctimas, aunque dos guardias civiles heridos. Los norteamericanos copiaron y pegaron (mal) lo que publicaban algunos de sus homólogos españoles puesto que, consultado "El Heraldo de Madrid", en fecha 23 y 24 de junio, en ningún caso se mencionan soldados muertos.

Conoce a otros asturianos como tú

Año 1902

Los periódicos norteamericanos se hacían eco de la visita que el joven rey Alfonso XIII hacía por el norte de España. Nos interesa aquí, en particular, el extracto de lo alusivo a Mieres. Llama, en todo caso, la atención: ¿por qué titulan el artículo enfatizando la excentricidad del monarca? Son ejemplos: "King´s antics and insults", "Pranks of Alfonso. The eccentricities of Spain´s youthful ruler", "Eccentric actions of King Alfonso", "Spain´s King a Queer customer. Some of his eccentric action during a recent tour".

Los párrafos donde se menciona a Mieres se extractan de uno de los diarios:

On the road from Oviedo to Mieres, the King spied a small gauge railway, and asked where it led. He was told to the mines several miles away. This aroused the King's curiosity and he said: "I want to go there. Let us turn."

General Pacheco remonstrated and said that the people of Mieres had been waiting since morning to see the King and it was already late. "I must disappoint them" said the King "Am I not King? I'll do what I want, and I want to see the mines".

His majesty then compelied the entourage to go with him to view the mines. In consequence the people of Mieres, after a long wait, thought that the King was not coming, and nobody was on the streets to welcome him when he arrived.

These are a few typical doings of the King. He constantly altered the program without the slightest reason. His actions have caused the people of the provinces to fear their ruler is really demented.

Traducido así: "En la carretera de Oviedo a Mieres, el Rey divisó una vía férrea de pequeño ancho y preguntó adónde conducía. Le dijeron que a las minas, a varios kilómetros de distancia. Esto despertó la curiosidad del Rey y dijo: 'Quiero ir allí. Demos la vuelta'.

El general Pacheco protestó y dijo que el pueblo de Mieres llevaba desde la mañana esperando ver al Rey y ya era tarde. 'Siento tener que decepcionarles', dijo el Rey. '¿No soy Rey? Haré lo que quiera, y quiero ver las minas'.

Su Majestad entonces obligó a la comitiva a ir con él a ver las minas. En consecuencia, el pueblo de Mieres, después de una larga espera, pensó que el Rey no iba a venir, y nadie estaba en las calles para darle la bienvenida cuando llegó.

Estas son algunas acciones típicas del Rey. Ha alterado constantemente el programa sin la menor razón. Sus acciones han hecho temer a los habitantes de las provincias que su gobernante esté realmente demente".

La noticia fue publicada en varios diarios. Algunos la recuperaron tres años después y la publicaron en 1905 y 1906. La realidad fue muy distinta puesto que el Rey sí fue aclamado por la multitud mierense.

Publicada el 21 de agosto de 1902, en "Akron Daily Democrat", editado en Akron (Ohio); y en "The Evening Times", de Whashington (Distrito de Columbia); 26 de agosto en "The Tucson Citizen" (Arizona). Tres años después, el 24 de septiembre de 1905, en "The Sun" (Nueva York); 6 de octubre, en "Yorkville Enquirer" (Carolina del Sur); 13 de octubre, en "Eagle River Review" (Wisconsin); 22 de noviembre, "The Western News" editado en Stevensville (Montana). E incluso, el 18 de mayo de 1906, en "The Kennewick Courier" (Washington).

Año 1903

En Mieres, entre el 2 y el 5 de diciembre, una sucesión de accidentes en Mina Mariana se llevaba la vida de varios mineros. Un recuento que las noticias hacían variar de siete a once. En Estados Unidos fue publicada en varios periódicos con la misma redacción. "Eight persons have been killed and tuelwe injured by a mine explosion at Mieres, Spain". Traducido como: "Ocho personas mueren y otras dos resultan heridas por la explosión de una mina en Mieres, España".

Publicada el 7 de diciembre, en "The Birmingham Age-Herald" (Alabama) y en "The Portand Daily Press" (Maine); el 8 en "The Evening Statesman" de Walla Walla (Washington); el 10, en "Gloucester County Democrat" de Woodbury (Nueva Jersey) y el 12, en "Passaic City Record" (Nueva Jersey). El 4 de febrero de 1904, en "The Monmouth Inquirer", editado en Freehold (Nueva Jersey).

Año 1925

El 29 de agosto, en "The Washington Times" (Distrito de Columbia).

Título: "Police lock up all of butchers in town". "Mieres was butcherless today, and amateur butchers were attending to the meat needs of the population. Police arrested every butcher in the town". Traducido como: "Mieres se quedó hoy sin carnicerías, y los carniceros aficionados atendían las necesidades de carne de la población. La policía detuvo a todos los carniceros de la ciudad".

Nos recuerda Ernesto Burgos el asunto: "Al parecer lo que sucedió realmente fue que la Junta de Abastos fijó un precio de tasa y los industriales no quisieron aceptarlo y decidieron no abrir sus establecimientos como medida de presión por lo que el delegado gubernativo decretó su prisión".

Año 1952

1 de junio, el "Evening Star" (Distrito de Columbia) publicó una noticia asombrosa por lo singular del caso, con un título curioso: "2 Foot-cigar is his size"

"Inocencio Sastre, 54, of Mieres, Spain, who says he has smoked since he was 14 and never been ill, smoked a 2- foot-long cigar in two hours, on a bet".

Traducido como: "Inocencio Sastre, de 54 años, de Mieres (España), que dice que fuma desde los 14 años y nunca ha estado enfermo, se fumó un puro de medio metro en dos horas, por una apuesta."

Y así queda reflejada la presencia mierense en los diarios norteamericanos de la época. En el transcurso de la investigación se detectaron otras bases de datos que contienen periódicos no indexados por la fuente principal de este artículo. Las noticias son las mismas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Illinois Digital Newspaper Collection y al NSY Historic Newspaper.

En definitiva, la presencia norteamericana de Mieres en el periodo 1756-1963 giró en torno a seis noticias publicadas en los años (1886-1897-1902-1903-1925-1952): un apunte científico, el conflicto social llamado "Sanjuanada", la visita de Alfonso XIII, la tragedia de mina Mariana, el conflicto con los carniceros, y la apuesta de un fumador.